Sarah Luebbert: la delantera del América que está conquistando la Liga MX Femenil

Sarah Lubert llegó desde Estados Unidos para defender los colores de uno de los clubes más grandes de México y, desde entonces, se ha ganado el cariño de la afición azulcrema. En esta entrevista, la delantera nos cuenta qué significa para ella portar la camiseta del América, cómo ha vivido su adaptación a la Liga MX Femenil y cuáles son las rutinas, gustos y sueños que la acompañan dentro y fuera de la cancha.

¿Qué significa para ti portar la camiseta del América?

“Significa mucho para mí, de verdad. Sobre todo, me siento muy afortunada de tener este trabajo. Y estoy muy orgullosa de representar al América en la Liga MX Femenil, pero también en competencias como CONCACAF, de representar al país y al América en ligas más internacionales. Eso me hace sentir muy orgullosa.

Mi tiempo aquí en América ha sido increíble. Desde mi primer día, mi primer partido, sentí mucha pasión de la afición del América. Y creo que eso es algo muy único de este club.”

¿Cómo describirías tu experiencia en la Liga MX Femenil comparada con la NWSL?

“Diría que no solo nuestro club tiene fans que se preocupan mucho por el futbol femenil, pero sí siento muy fuerte la pasión de los fans del América. Es algo muy único.

Sé que solo he jugado en dos ligas, pero en esta liga la pasión de los fans es muy impresionante.”

¿Qué avances y oportunidades ves para que el futbol femenil siga creciendo?

“Veo primero que ahora los partidos, siento que cada año son más accesibles, lo cual es más fácil para la afición encontrarlos y vernos. Y así como cuando yo era niña, yo no veía futbol femenil porque no conocía este mundo. Yo solo jugaba, pero no veía mucho futbol femenil.

Ahora creo que es más fácil para las niñas, y para los niños también, ver a mujeres jugando futbol. Y ver, no sé, tal vez verse reflejados en algunas jugadoras. Para mí eso es muy emocionante.

Siento que incluso cosas pequeñas están ayudando a que el futbol femenil crezca.”

Muchas veces las mujeres atletas son juzgadas por su físico antes que por su talento. ¿Cómo has aprendido a lidiar con eso?

“Para mí lo más importante es que todas las personas se sientan cómodas con su cuerpo, con su piel y con su rendimiento.

Lo más importante para mí es que me estoy cuidando, que estoy comiendo bien, que hago las pequeñas cosas que me ayudan a rendir bien, y que también tengo tiempo para hacer las cosas que me hacen sentir bien, que me hacen sentir confiada. Y creo que todo eso me ayuda a rendir en la cancha.”

Lifestyle y personalidad

¿Qué parte de tu rutina de autocuidado es sagrada?

“Lo primero es dormir. Amo dormir. Trato de dormir al menos 9 horas cada noche. Sé que no es posible para todos, pero es algo muy específico de los atletas, que tenemos tiempo para hacerlo.

Dormir es muy importante para mí. También siempre desayuno bien y bastante. Siempre tengo un desayuno muy grande. Y siento que eso me da energía para hacer todo lo que tengo que hacer durante el día.”

¿Cómo describirías tu estilo personal fuera de la cancha?

“Siempre soy muy sporty, como sporty-girly. No sé cómo explicarlo en español. Creo que tengo un estilo muy básico. Me gustan los jeans que me hacen sentir cómoda, una camiseta de cualquier color, unos tenis, y ya.

Soy bastante simple, creo. Sé que algunas de mis compañeras tienen mucho fashion, mucho swag, no sé. Ellas tienen su estilo. Pero yo soy más de cosas básicas. Así me siento confiada y muy cómoda.”

Como atleta, tu cuerpo es tu herramienta de trabajo. ¿Cómo equilibras disciplina y disfrutar la vida?

“Me gusta mucho tomar café. Muchas tardes salgo de mi casa y voy a caminar por mi barrio. Vivo en La Condesa, así que salgo a caminar por La Condesa. Me gusta mucho la naturaleza, sentir que estoy respirando aire fresco.

Soy de un pueblo pequeño en Missouri y tenemos mucha naturaleza, y creo que por eso me siento muy cómoda cuando camino entre árboles o en un parque. Sí me gusta mucho hacer eso.”

¿Cuál es tu guilty pleasure que sorprendería a la gente?

“Me gustan mucho los tacos. Me encanta cuando hay tiempo entre partidos, cuando estoy compitiendo. Me gusta ir por tacos después de un partido: tacos de pastor, de arrachera, algo así. Sí, los amo.”

Si no estuvieras en el futbol, ¿qué otro camino profesional te gustaría explorar?

“Estudié matemáticas en la universidad y me gusta mucho programar y hacer coding. No soy muy buena, pero sí me gusta.

Creo que haría algo así, pero relacionado con el futbol, ¿sabes? Como analista o algo de ese estilo

