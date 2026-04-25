5 errores comunes en el gimnasio que deberías evitar.

Ir al gym ya es un sacrificio suficiente como para que encima lo estemos haciendo mal. Veo a muchas dándolo todo en la caminadora pero cometiendo pecados capitales que solo les van a traer una lesión o, peor aún, que el cuerpo se quede exactamente igual. Si vas a sudar, que sea con estrategia. Esta es la guía definitiva de lo que tienes que dejar de hacer ahora mismo si quieres que ese booty y esos abs realmente aparezcan.



Cargar más de lo que puedes: Según el fisioterapeuta Jeff Cavaliere, sacrificar la técnica por el peso es el error #1. Si tu espalda se arquea o el movimiento es incompleto, no estás trabajando el músculo, estás estresando tus articulaciones. Abusar del cardio y saltarse las pesas: La ciencia deportiva confirma que el entrenamiento de fuerza es lo que acelera el metabolismo basal. Si solo haces cardio, quemas calorías en el momento, pero no tonificas ni quemas grasa en reposo. Mala higiene de sueño y descanso: Los músculos no crecen en el gym, crecen mientras duermes. El Colegio Americano de Medicina Deportiva (ACSM) advierte que no dejar descansar un grupo muscular al menos 48 horas sabotea la recuperación. No hidratarse correctamente: Beber agua solo cuando tienes sed es llegar tarde. La deshidratación reduce la fuerza y la concentración, aumentando el riesgo de tirones. Copiar rutinas de TikTok sin adaptarlas: Cada cuerpo es un mundo. Seguir la rutina de una influencer sin considerar tu movilidad o lesiones previas es una receta para el desastre.

Ir al gym ya es un sacrificio suficiente como para que encima lo estemos haciendo mal. Si vas a sudar, que sea con estrategia. Getty Images

Tip Cosmo

No solo muevas el peso; visualiza el músculo que quieres trabajar mientras haces el esfuerzo. Estudios demuestran que la activación muscular aumenta hasta un 20% cuando te concentras mentalmente en el movimiento. Comprobado científicamente.