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Kim Kardashian y sus 35 suplementos al día: ¿realmente necesitamos tantos?

Kim Kardashian confesó que toma hasta 35 suplementos diarios y que ya está harta de las pastillas. Expertos explican cuántos suplementos necesita realmente una persona promedio.

Junio 02, 2026 • 
Pamela López
Kim Kardashian

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Kim Kardashian lleva meses siendo trending topic por muchas razones, pero esta vez no es por un outfit ni por un drama familiar. En un episodio del podcast Good Hang, la empresaria confesó que consume alrededor de 35 suplementos diarios distribuidos en tres tomas a lo largo del día, y que aunque a veces se cansa de las pastillas, ha comprobado que le funciona.

La frase que nos quedó dando vueltas fue esta: “Los tomaba tres veces al día y pensé: ya no puedo seguir con el aceite de pescado. Estoy harta de las pastillas. Tengo que dejar de tomarlo. Me hice un análisis de sangre y fue muy evidente que lo había dejado, así que tuve que volver a empezar.” O sea, ni ella puede con su propio régimen, pero lo mantiene porque los resultados son reales.

Ahora bien, ¿eso aplica para todas? La respuesta corta es no.

Lo que Kim hace está supervisado por médicos especializados en biohacking y monitoreo constante de salud, con análisis de sangre que guían cada decisión. Eso no es la realidad de la mayoría.

Los expertos en nutrición coinciden en que los suplementos que sí tienen evidencia sólida para la población general son pocos: vitamina D (especialmente si vives en ciudad y no te da mucho sol), magnesio, omega-3 y, en ciertos casos, hierro o vitamina B12. Todo lo demás depende de tu bioquímica individual, y la única forma de saberlo es con estudios clínicos, no con lo que viste en TikTok.

La revelación de generó reacciones mixtas: mientras algunos elogian su disciplina, otros cuestionan si una cantidad tan elevada de suplementos es realmente necesaria o recomendable sin supervisión médica constante. Y esa es exactamente la pregunta correcta.

El takeaway real: no necesitas 35 pastillas, necesitas saber qué le falta a tu cuerpo específicamente. Una consulta con un médico y unos análisis básicos te dicen más que cualquier rutina de celebrity.

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Pamela López
Pamela López
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