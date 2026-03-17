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El detalle coqueto de Lewis Hamilton que confirmaría su romance con Kim Kardashian

Kim Kardashian y Lewis Hamilton avivan los rumores de romance: el piloto de Fórmula 1 sorprendió a la empresaria con un coqueto comentario en redes sociales.

Marzo 17, 2026 • 
Melisa Velázquez
El comentario coqueto de Lewis Hamilton a Kim Kardashian en Instagram

El comentario coqueto de Lewis Hamilton a Kim Kardashian en Instagram

Getty Images

Fue a principios de febrero cuando Kim Kardashian y Lewis Hamilton fueron vinculados románticamente por primera vez, y aunque no han confirmado su relación, desde entonces se han dejado ver en diferentes citas.

Ahora, el piloto de Fórmula 1 podría haber dado una pista sobre su relación con la empresaria al reaccionar al look que Kim Kardashian lució en el after party de los Oscars 2026, dejando un comentario coqueto que no pasó desapercibido entre los fans.

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El comentario coqueto de Lewis Hamilton a Kim Kardashian en Instagram

Para la fiesta de los Oscar de Vanity Fair 2026, Kim llevó un vestido dorado ceñido de la firma Gucci que debutó en la pasarela de la Semana de la Moda de Milán el pasado mes de febrero, que combinó con tacones de plataforma.

En cuanto a su beauty look, llevó maquillaje ahumado en los ojos y labios en tonos nude y el pelo hasta los hombros con raya lateral con un acabado texturizado que compartió en su perfil de Instagram con la leyenda: “GUCCI GIRL”.

Tras el evento del domingo 15 de marzo, la fundadora de SKIMS compartió varios clips y fotos de ella misma preparándose para la gran noche y luciendo su impactante look, y en respuesta a las publicaciones sensuales, Lewis escribió un comentario sencillo pero revelador: "😍".

Los rumores de romance de Kim Kardashian y Lewis Hamilton

El comentario de Hamilton, publicado el 16 de marzo, surge dos semanas después de que ambos fueran vinculados tras ser vistos en Lake Powell, Arizona. Aunque no aparecieron juntos en fotos, compartieron en redes imágenes del mismo paisaje el mismo día, lo que avivó los rumores.

Los informes sobre su nueva relación llegan después de que los vieran en un hotel de París a principios de febrero, según TMZ.

Fue un encuentro romántico”, dijo una fuente a la revista People en ese momento, y el medio informó que ambos aterrizaron en Europa gracias a un jet privado.

Esa misma semana, se les vio juntos en la Super Bowl LX en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, el 8 de febrero.

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¿Kim Kardashian está enamorada de Lewis Hamilton?

De acuerdo con la revista People, Kim se siente segura con Lewis y disfruta mucho de pasar tiempo con el piloto de la Fórmula 1.

Hay un nivel de comodidad ahí, porque se conocen desde hace años”, dijo la fuente tras la Super Bowl LX. “Kim ha salido en citas y ha conocido gente a lo largo de los años, pero Lewis es el primer chico que realmente le gusta en mucho tiempo. Siempre le cayó bien. Está emocionada por su conexión romántica”.

Kim Kardsahian Lewis Hamilton
Melisa Velázquez
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