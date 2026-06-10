Los ejercicios que mejoran la circulación y reducen la apariencia de várices desde casa

Las várices no son solo una cuestión estética, son una señal de que la circulación en las piernas necesita apoyo. La buena noticia es que el ejercicio regular de bajo impacto es una de las formas más efectivas de mejorar la salud venosa, reducir la pesadez y hacer menos visible su apariencia, todo desde casa y sin equipo especial.

Por qué el movimiento importa

Las várices aparecen cuando las válvulas de las venas fallan y la sangre no regresa al corazón con eficiencia, acumulándose en las piernas. El ejercicio activa los músculos de las pantorrillas, que funcionan como una bomba secundaria que empuja la sangre hacia arriba. Sin ese movimiento regular, la sangre se estanca y los síntomas, pesadez, hinchazón y dolor, se intensifican.

Elevación de piernas

Acostarse boca arriba, levantar las piernas hacia el techo manteniéndolas rectas y sostener la posición unos segundos antes de bajarlas. Tres series de diez repeticiones con treinta segundos de descanso entre cada una. La elevación mejora el retorno venoso de forma inmediata y es especialmente efectiva al final del día después de muchas horas sentada o de pie.

Bombas de tobillo y elevaciones de talón

Sentada con las lllextendidas, flexionar y apuntar los pies de forma alternada activando los músculos de la pantorrilla. También se puede hacer de pie, subiendo y bajando en puntas de pie repetidamente. Veinte a treinta repeticiones por pie. Según la Cleveland Clinic, estos movimientos aumentan el flujo sanguíneo y reducen el riesgo de acumulación en la parte inferior de las piernas.

Caminar

El ejercicio más accesible y uno de los más efectivos para la salud venosa. Caminar a paso ligero durante treinta minutos activa las pantorrillas de forma continua y tiene un impacto cardiovascular que mejora toda la circulación. Si no puedes salir, caminar en el lugar con el mismo ritmo y duración da resultados similares.

Yoga y pilates

Las posturas invertidas del yoga, como elevar las piernas contra la pared, facilitan el drenaje venoso de forma pasiva. Las secuencias de pilates que trabajan las piernas y el core mejoran la circulación y reducen la tensión en las extremidades. Veinte a treinta minutos diarios marcan una diferencia notable con constancia.

Lo que hay que evitar

Los ejercicios de alto impacto como correr en superficies duras o saltar pueden aumentar la presión sobre las venas si ya hay várices presentes. Si decides correr, hazlo en superficies blandas y con calzado de buena amortiguación. Pasar muchas horas de pie o sentada sin moverse es tan dañino como el sedentarismo total.

El ejercicio no cura las várices pero sí reduce los síntomas, frena su progresión y mejora notablemente cómo se ven y cómo se sienten las piernas. La constancia en lo básico es lo que da resultados reales.