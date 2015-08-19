¿Cómo evitar la aparición de varices? ¡Tenemos la respuesta!

Si ya las tienes no hay manera de que desaparezcan por sí solas pero no te preocupes, existen tratamientos para desvanecerlas

Si hay una cosa que realmente nos puede molestar son las famosas venas con forma de arañitas. Y mientras esas pequeñas líneas rojas y azules son, en la mayoría de casos, genéticas, y por lo general salen en las piernas, también pueden presentarse en superficies suaves y en zonas del cuerpo donde no es fácil ocultarlas, como la cara.

Los rayos UV no sólo te ponen en riesgo de quemaduras solares, manchas y hasta cáncer de piel, ¡de arañitas vasculares también! Por eso la importancia de que diario apliques un buen protector.

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La exposición a los rayos UV tienen un efecto diario sobre la piel, ya que daña las estructuras del colágeno, que brinda soporte a tejidos y órganos de todo nuestro cuerpo.

A medida que el colágeno comienza a descomponerse por los rayos UV, el tejido se debilita y la piel comienza a estirarse sin que regrese a la normalidad. Como resultado el colágeno se debilita, la presión de nuestras venas disminuye, y eso a su vez las hace más visibles a través de la piel.

Mientras que las arañitas vasculares (también conocidas como varice) de las piernas son generalmente de color azul o morado, las arañitas faciales son normalmente de color rojo brillante, y a veces pueden confundirse con enrojecimiento o rubor.

Es más común que aparezcan en la nariz, mejillas y cuello, y ciertas actividades como la exposición al sol, el consumo de alimentos picantes, alcohol y las duchas calientes, puede provocar que sean más visibles.

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Lo mejor que puedes hacer para evitar que estas marquitas invadan tu cara, es aplicar un buen protector solar de amplio espectro, aún cuando no vayas a salir, puesto que los rayos UV pueden penetrar las ventanas de cristal. La exposición al sol también puede provocar que las venas de arañita aparezcan en tus piernas también.

Si ya tienes arañitas vasculares, no te preocupes, raramente son un problema grave de salud y tienen tratamiento.

Para las chicas que aún no ven signos de su presencia, es importante recordar lo malo que es el bronceado para la piel. En el corto plazo el oscurecimiento de la piel esconderá las varices, pero el daño a largo plazo conducirá inevitablemente al reblandecimiento del colágeno y por último ¡A las molesta arañitas! (Y en casos más graves: cáncer de piel).

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Si bien estos trucos pueden ayudarte a prevenir la formación de nuevas venas de arañita, una vez que aparecieron en tu cuerpo no pueden sanar por sí solas. Lo mejor es buscar un tratamiento con un dermatólogo especialista en la materia.

Las opciones incluyen terapia con láser, que envía ráfagas de luz a través de la piel y las venas, y la escleroterapia, durante la cual se utiliza una aguja para inyectar una sustancia química directamente en las venas de araña que provoca que se desvanezcan después de unas pocas semanas.