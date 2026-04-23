Suscríbete
Síguenos en:
Fitness

5 alimentos “saludables” que te están hinchando la panza cada mañana

Ni el yogurt ni la avena son siempre tus amigos. Descubre qué alimentos saludables provocan gases e inflamación y cómo sustituirlos.

Abril 23, 2026 • 
Scarlet Valencia
mujer desayunando frutas sentada en su cocina

5 alimentos “saludables” que te están hinchando la panza cada mañana.

Getty Images

No hay nada más frustrante que despertarte con el abdomen plano y que, a los 20 minutos de desayunar tu “bowl saludable”, parezca que tienes tres meses de embarazo. A veces, los alimentos que compramos con la etiqueta de fit son los principales culpables de que tus jeans favoritos no te cierren. La inflamación no siempre es por “comer mal”, a veces es por comer cosas que tu sistema digestivo simplemente no sabe procesar a esa hora. ¡Vamos a desinflamar ese cuerpo hoy mismo!

  1. Yogurt griego con edulcorantes: El yogurt es genial, pero los endulzantes artificiales como el maltitol o el eritritol son fermentados por las bacterias de tu intestino, creando gas instantáneo. Opta por yogurt natural sin azúcar y añade fruta real.
  2. Avena instantánea: La avena es fibra pura, pero la instantánea suele estar procesada y llena de azúcares añadidos que disparan la insulina y la retención de líquidos. Según la nutrióloga Giulia Enders, la fibra cruda en exceso temprano puede irritar un colon sensible.
  3. Leche de almendras (con carragenina): Muchas marcas usan carragenina para espesar. Este aditivo se ha ligado en estudios de la Universidad de Chicago con inflamación intestinal severa. ¡Revisa tu etiqueta!
  4. Manzanas y peras: Estas frutas son altísimas en azúcares naturales difíciles de digerir, llamados científicamente FODMAPs, lo que significa que se fermentan en el intestino delgado y causan ese molesto “balonazo” abdominal. Tip: Si notas que después de tu manzana matutina te inflas, cámbiala por fresas, frambuesas o kiwi; son mucho más amigables con tu sistema y te mantendrán plana todo el día.
  5. Pan Integral de supermercado: No te dejes engañar; muchos panes integrales comerciales tienen más gluten y aditivos para mantenerse suaves que el pan blanco, lo que dificulta la digestión matutina.
smoothie-bowl-desayuno.jpg

La inflamación no siempre es por “comer mal”, a veces es por comer cosas que tu sistema digestivo simplemente no sabe procesar.

Getty Images

Dato Cosmo

A esto se le llama “bloating matutino”. Beber agua tibia con limón antes de desayunar ayuda a despertar el ácido clorhídrico de tu estómago, preparando el camino para que esos alimentos “saludables” no se conviertan en aire. Escuchar a tu intestino es el mejor hack de belleza. Sustituye lo que te inflama por lo que te da energía real.

Te podría interesar...
mujer sentada en sillón con dolor o cólico
Amor y Sexo
Mito vs. Realidad: ¿Tener relaciones alivia el dolor de los cólicos?
Marzo 20, 2026
 · 
Scarlet Valencia
incomoda
Amor y Sexo
¿Es normal sentir dolor durante los encuentros íntimos?
Marzo 02, 2025
 · 
María Dávalos
Vida sexual
Amor y Sexo
¿Realmente se puede tener una vida íntima plena sin p3netración?
Marzo 02, 2025
 · 
María Dávalos
llorar
Amor y Sexo
¿Es malo llorar durante un encuentro íntimo?
Marzo 01, 2025
 · 
María Dávalos
Entrena-tus-orgasmos.jpg
Wellness
Entrena tus orgasmos
Julio 18, 2018
 · 
Cosmopolitan
¿Por qué no puedes llegar al orgasmo?
Amor y Sexo
¿Por qué no puedes llegar al orgasmo?
Julio 30, 2015
 · 
Cosmopolitan

bowl|Come bien|desayuno|frutas|nutritivo|recetas|smoothie hábitos saludables
Scarlet Valencia
Te sugerimos
Haz-un-cambio-en-tus-entrenamientos.jpeg
Fitness
En qué semana del mes eres un 20% más fuerte y cuándo descansar, según tu ciclo menstrual
Abril 08, 2026
 · 
Scarlet Valencia
Hipopresivos. Mujer con set de yoga y las manos en su vientre
Amor y Sexo
¿Qué son los hipopresivos y por qué deberías comenzar a hacerlos?
Marzo 16, 2026
 · 
Scarlet Valencia
Close-up shot of sporty woman drinking protein shake
Fitness
Probióticos: cómo integrarlos a tu rutina y en qué momento tomarlos
Diciembre 18, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
ejercicios para tener abdomen firme rutina de ejercicio
Fitness
5 formas sencillas de perder grasa abdominal
Abril 16, 2026
 · 
Scarlet Valencia