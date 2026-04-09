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Fitness

En qué semana del mes eres un 20% más fuerte y cuándo descansar, según tu ciclo menstrual

¿Sientes que unos días eres Wonder Woman y otros no puedes con la pesa de 2 kilos? Aprende a sincronizar tu entrenamiento con tu ciclo para resultados irreales.

Abril 08, 2026 • 
Scarlet Valencia
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En qué semana del mes eres un 20% más fuerte y cuándo descansar, según tu ciclo menstrual.

Getty Images

Deja de castigarte por no tener la misma energía todos los días. No eres floja, eres una mujer con un sistema endocrino fascinante que dicta tus reglas. Entrenar igual todo el mes es el error #1 que te mantiene estancada y con el cortisol por las nubes. Hoy te voy a revelar el calendario secreto de tus hormonas para que dejes de pelear con tu cuerpo y empieces a usar tu biología como un superpoder de gimnasio.

  1. Fase Folicular (Días 1-14): El despertar de la fuerza. Los estrógenos suben y con ellos tu energía. Es el momento de ir por tus RPs, o sea tus récords personales.
  2. La ventana de poder (Ovulación). Según un estudio de la Journal of Physiology, la fuerza muscular alcanza su pico durante la ovulación, alrededor del día 14, debido al aumento de estrógenos y un pequeño pico de testosterona. Eres un 20% más fuerte aquí. ¡Aprovecha!
  3. Fase Lútea (Días 15-28): Resistencia sobre fuerza. La progesterona domina. Tu temperatura corporal sube y tu ritmo cardiaco también. El Dr. Stacy Sims, experto en fisiología femenina, recomienda ejercicios de estado estable (cardio suave o yoga) porque tu cuerpo quema grasa más eficientemente pero tiene menos fuerza explosiva.
  4. Semana de la menstruación: No es el momento de los burpees. Tu cuerpo está en un proceso inflamatorio natural. Enfócate en movilidad y descanso activo.
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Entrenar igual todo el mes es el error #1 que te mantiene estancada y con el cortisol por las nubes.

Getty Images

Dato Cosmo

Durante la ovulación no solo eres más fuerte, ¡tus ligamentos están más relajados! Ojo con la técnica en las sentadillas, porque el riesgo de lesiones de ligamento cruzado aumenta en estos días.

Tu ciclo no es una debilidad, es tu ventaja competitiva. Deja de entrenar como un hombre y empieza a honrar tu ritmo femenino, porque cuando te alineas con tus hormonas, los resultados son imparables.

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