5 formas sencillas de perder grasa abdominal.

Todas queremos ese abdomen de impacto para el bikini, pero a veces parece que esa grasita abdominal tiene contrato de arrendamiento vitalicio. Te matas en el gym y comes lechuga, pero nada cambia. ¿El secreto? No es comer menos, es comer e hidratarte de forma inteligente para hackear tu metabolismo. Hoy vamos a dejar de lado los mitos y vamos a enfocarnos en lo que realmente dice la ciencia para que este verano tu única preocupación sea qué protector solar usar.

Basado en recomendaciones de la Mayo Clinic y nutricionistas deportivos, aquí están los pilares para un abdomen de acero:



Prioriza el entrenamiento de fuerza: Los abdominales no queman la grasa que los cubre. El músculo es tejido metabólicamente activo; entre más músculo tengas, más calorías quemas incluso estando sentada en la oficina. Cero azúcar añadida y harinas refinadas: Causan picos de insulina, la hormona que le dice a tu cuerpo: "¡Guarda toda esta energía en la panza!”. Cámbialos por granos integrales y fibra. Controla el cortisol: El estrés crónico libera cortisol, que redistribuye la grasa directamente al abdomen. Dormir 7-8 horas es más efectivo para bajar de peso que una hora extra de cardio estresante. Incrementa el consumo de proteína: Según el Journal of Nutrition, una dieta alta en proteína reduce los antojos en un 60% y te mantiene satisfecha por más tiempo, evitando el picoteo nocturno. Hidratación estratégica: Bebe agua antes de cada comida. A menudo, el cerebro confunde la sed con hambre. Además, el agua es vital para el proceso de quemar de grasa.

Bebe agua antes de cada comida. A menudo, el cerebro confunde la sed con hambre. Getty Images

Dato Cosmo

La grasa abdominal no es solo estética, se llama grasa visceral y es metabólicamente activa, enviando señales inflamatorias a tus órganos. ¡Perderla es un acto de amor por tu salud, no solo por tu espejo!