Confirmado por la ciencia: El ayuno intermitente es igual de efectivo que las dietas tradicionales

Sé que tu feed de TikTok está lleno de gurús diciendo que el ayuno intermitente es el “santo grial”, pero antes de que dejes de cenar para siempre, hablemos con la ciencia en la mano. Ni magia, ni milagro: es biología pura. Resulta que tu cuerpo no es tan complicado de engañar, y los científicos acaban de confirmar que lo que importa no es solo el “cuándo”, sino el “cuánto”. Hoy desnudamos la verdad sobre el ayuno para que dejes de sufrir y empieces a ver resultados reales.

El veredicto científico. Según el reciente consenso publicado y reportado por medios como Tikitakas/AS , el ayuno intermitente no supera a la restricción calórica tradicional; simplemente es igual de efectivo. El beneficio real radica en que es más fácil de mantener para muchas personas.

Según el reciente consenso publicado y reportado por medios como , el ayuno intermitente no supera a la restricción calórica tradicional; simplemente es igual de efectivo. El beneficio real radica en que es más fácil de mantener para muchas personas. Limpieza celular y salud . El Dr. Yoshinori Ohsumi (Premio Nobel) explica que el ayuno promueve la limpieza celular, pero esto ocurre siempre que hay un déficit calórico, independientemente de las horas de ingesta.

. El Dr. Yoshinori Ohsumi (Premio Nobel) explica que el ayuno promueve la limpieza celular, pero esto ocurre siempre que hay un déficit calórico, independientemente de las horas de ingesta. Pérdida de peso equivalente. Los estudios demuestran que, tras 12 meses, la pérdida de peso entre quienes hacen ayuno 16:8 y quienes reducen calorías diariamente es prácticamente la misma.

Los estudios demuestran que, tras 12 meses, la pérdida de peso entre quienes hacen ayuno 16:8 y quienes reducen calorías diariamente es prácticamente la misma. Sensibilidad a la insulina. El ayuno ayuda a regular los picos de azúcar en sangre, lo cual es excelente para evitar la inflamación crónica, pero expertos del Johns Hopkins Medicine advierten que no es apto para todos, especialmente si tienes historial de ansiedad.

El ayuno ayuda a regular los picos de azúcar en sangre, lo cual es excelente para evitar la inflamación crónica, pero expertos del Johns Hopkins Medicine advierten que no es apto para todos, especialmente si tienes historial de ansiedad. Flexibilidad metabólica. La ventaja del ayuno es que “enseña” a tu cuerpo a usar las grasas como combustible más rápido al agotar las reservas de glucógeno.

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Dato Cosmo

El ayuno no es una dieta, es un “horario de alimentación”. Lo que realmente quema grasa es el déficit de energía al final del día.