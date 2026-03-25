¿Quieres el ‘V-Shape’ abdominal? El truco de las modelos que nadie te cuenta (y no son crunches)

Hacer mil abdominales al día solo te va a dar dolor de espalda, honey. Si lo que buscas es esa línea lateral ultra sexy (sí, la que presumen todas las modelos), tienes que dejar de moverte hacia adelante y empezar a trabajar el músculo transverso. Es el corsé natural de tu cuerpo y hoy te voy a enseñar a activarlo mientras estás sentada en la oficina. Prepárate para el abdomen de tus sueños.

Vacío abdominal. Técnica de fisioterapia para fortalecer el transverso.

Técnica de fisioterapia para fortalecer el transverso. Planchas con rotación. Trabajan los oblicuos internos sin “ensanchar” la cintura.

Trabajan los oblicuos internos sin “ensanchar” la cintura. Respiración hipopresiva. Según la especialista Piti Pinsach, reduce el perímetro de la cintura un 8% sin impacto. Conoce más sobre los hipopresivos.

Cosmo Tip

No retengas el aire; exhala todo mientras metes el ombligo como si quisieras tocar tu columna.