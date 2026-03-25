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¿Quieres el ‘V-Shape’ abdominal? El truco de las modelos que nadie te cuenta (y no son crunches)

Olvida los crunches tradicionales. Te enseñamos el secreto de las modelos para marcar la línea lateral del abdomen o V-shape. ¡Resultados reales!

Marzo 25, 2026 • 
Scarlet Valencia
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¿Quieres el ‘V-Shape’ abdominal?

Getty Images

Hacer mil abdominales al día solo te va a dar dolor de espalda, honey. Si lo que buscas es esa línea lateral ultra sexy (sí, la que presumen todas las modelos), tienes que dejar de moverte hacia adelante y empezar a trabajar el músculo transverso. Es el corsé natural de tu cuerpo y hoy te voy a enseñar a activarlo mientras estás sentada en la oficina. Prepárate para el abdomen de tus sueños.

  • Vacío abdominal. Técnica de fisioterapia para fortalecer el transverso.
  • Planchas con rotación. Trabajan los oblicuos internos sin “ensanchar” la cintura.
  • Respiración hipopresiva. Según la especialista Piti Pinsach, reduce el perímetro de la cintura un 8% sin impacto. Conoce más sobre los hipopresivos.

Cosmo Tip

No retengas el aire; exhala todo mientras metes el ombligo como si quisieras tocar tu columna.

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Scarlet Valencia
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