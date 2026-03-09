Suscríbete
Fitness

Mejores ejercicios para glúteos sin sentadillas: 3 movimientos efectivos

¿Buscas levantar glúteos sin hacer sentadillas? Te revelamos los 3 ejercicios basados en biomecánica que las modelos usan para una silueta de impacto

Marzo 09, 2026 • 
Scarlet Valencia
mujer ejercitando

Getty Images

Para levantar los glúteos de forma efectiva sin recurrir a las sentadillas tradicionales, la clave es realizar ejercicios de extensión de cadera y abducción. Según especialistas en biomecánica, movimientos como el Hip Thrust, el “peso muerto rumano” y los clamshells ofrecen una mayor activación del glúteo mayor y medio, logrando firmeza y volumen en menos tiempo y con menor impacto en las rodillas.

El mito de que la sentadilla es la única vía para una retaguardia perfecta ha sido desmentido por la ciencia del deporte. El Dr. Bret Contreras, autoridad mundial en entrenamiento de glúteo, explica que “la sentadilla es un ejercicio dominante de cuádriceps”; es decir, cansa tus piernas antes que tus glúteos.

La ciencia del glúteo en 2026

Gluteos

Freepik

Hip Thrust (Empuje de cadera)

Considerado el “ejercicio rey”. Al colocar la carga directamente sobre la pelvis, el glúteo trabaja en su rango de acortamiento máximo, o sea, es como darle un mensaje directo al músculo para que crezca, sin que las piernas se lleven todo el crédito.

Peso muerto rumano

También conocido como romanian deadlift. Este es el truco maestro para despedirte de la flacidez. Al estirar el músculo al máximo con cada bajada, logras marcar esa curvita de impacto donde termina la pompa y empieza la pierna. Es el ejercicio que “despega” el glúteo visualmente, dándote un efecto de firmeza inmediata y unas piernas kilométricas.

Abducciones con banda

Para redondear los laterales de la cadera (glúteo medio). Es el toque final para una silueta de “reloj de arena” sin ensanchar las piernas de más.

El fitness inteligente se basa en la calidad del estímulo. Cambia tus 100 sentadillas por 4 series de estas y verás la diferencia.

También te interesa...
Estas son las posiciones sexuales favoritas de las parejas que se aman de verdad.jpg
Amor y Sexo
Estas son las posiciones sexuales favoritas de las parejas que se aman de verdad
Mayo 13, 2024
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
8 Cosas que los hombres aman del 69
Amor y Sexo
8 cosas que los hombres aman del 69
Junio 18, 2018
 · 
Cosmopolitan

ejercicios|glúteo|pompas
Scarlet Valencia
Te sugerimos
salud sexual mujer flor intima
Moda y Belleza
10 tips de higiene femenina que te urge saber si trabajas todo el día (y casi no paras)
Febrero 16, 2026
 · 
Leilani Aviles
Portrait of tired woman wearing hooded shirt standing at gym oversize hoodie
Fitness
Esta es la ropa oversize que tienes que usar en el gym si no te gusta enseñar tu cuerpo
Febrero 25, 2026
 · 
Leilani Aviles
Cuando empiezas a notar cambios reales al entrenar y el riesgo de creer en transformaciones exprés.jpg
Fitness
¿En cuánto tiempo ves resultados al entrenar (y por qué los retos virales pueden perjudicarte)?
Febrero 15, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Mujer en el ginecólogo
Amor y Sexo
5 cosas importantes que debes evaluar en tu ginecóloga (porque tu salud no es negociable)
Febrero 23, 2026
 · 
Leilani Aviles