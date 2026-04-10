Suscríbete
Síguenos en:
Amor y Sexo

3 aromas que disparan el deseo de un hombre de inmediato (y no son perfumes)

Olvida las fragancias de diseñador. Descubre los aromas cotidianos que activan el sistema límbico masculino de forma instintiva.

Abril 10, 2026 • 
Scarlet Valencia
olores, aromas vainilla, lavanda y canela, cítricos y dulces

3 aromas que disparan el deseo de un hombre de inmediato (y no son perfumes)

Getty Images

Deja de gastar una fortuna en perfumes franceses esperando que él caiga rendido. La nariz masculina es mucho más primitiva de lo que crees. Mientras tú buscas “notas de corazón de jazmín”, su cerebro está programado para reaccionar a olores que evocan confort, dulzura y... hambre. Sí, el camino al deseo también pasa por el olfato, pero por rutas que nunca te contaron en el mostrador de belleza. Hoy te traigo los 3 aromas “low cost” que lo van a dejar obsesionado

  1. Vainilla: Según el Centro de Investigación del Olfato y el Gusto de Chicago, la vainilla es el aroma que más aumenta el flujo sanguíneo masculino. Es un “olor de seguridad” que reduce el estrés y aumenta la libido de forma inmediata.
  2. Canela: Este aroma se asocia con el calor y la energía. La psicología del aroma afirma que la canela actúa como un estimulante del sistema nervioso central, haciendo que él se sienta más alerta y atraído físicamente hacia ti.
  3. Lavanda (mezclada con calabaza o vainilla): Estudios del Dr. Alan Hirsch revelaron que la combinación de lavanda y olores dulces disparaba la excitación masculina en un 40%. La lavanda relaja sus inhibiciones, mientras que el toque dulce activa su instinto de recompensa.
Elementos que definen el olor a sexo.png

El camino al deseo también pasa por el olfato, pero por rutas que nunca te contaron en el mostrador de belleza.

Getty Images

Tip Cosmo

No necesitas bañarte en esencia. Pon una gota de extracto de vainilla real (sí bebé, del de la cocina, ¡sí!), detrás de tus orejas y en las corvas de las rodillas. El calor de tu cuerpo hará el resto del trabajo sucio por ti. Hackea su instinto y prepárate para ser su adicción favorita.

Te puede interesar
cuanto-tiempo-tarda-un-hombre-pensar-en-sexo-cuando-ve-mujer-atrae-fisicamente.jpg
Amor y Sexo
Cuánto tiempo tarda un hombre en pensar en sexo cuando ve a una mujer que le atrae físicamente
Julio 25, 2024
 · 
Gabriela Velasco Ceja
cosas-que-no-deberian-avergonzarte-durante-el-sexo.jpg
Amor y Sexo
¿Por qué los hombres siempre tienen ganas de tener relaciones íntimas? La ciencia lo explica
Julio 24, 2024
 · 
Gabriela Velasco Ceja
edad-hombres-casados-son-mas-infieles.jpg
Amor y Sexo
La edad en la que los hombres casados son más infieles
Julio 24, 2024
 · 
Gabriela Velasco Ceja
beneficios-psicologicos-de-tener-un-orgasmo.jpg
Amor y Sexo
Estos son los beneficios psicológicos de tener un orgasmo
Julio 24, 2024
 · 
Gabriela Velasco Ceja

psicología masculina aroma como enamorar a un hombre
Scarlet Valencia
Te sugerimos
por-que-los-hombres-dan-nalgadas-surante-el-sexo.jpg
Amor y Sexo
¿Qué significa que un hombre te dé nalgadas durante la intimidad? Ellos responden
Mayo 07, 2024
 · 
Gabriela Velasco Ceja
como-es-la-mirada-de-un-hombre-enamorado.jpg
Amor y Sexo
5 Frases que un hombre necesita escuchar para obsesionarse contigo
Abril 07, 2026
 · 
Scarlet Valencia
actividades-que-detonan-hormona-enamoramiento-de-los-hombres.jpg
Amor y Sexo
Actividades que detonan la hormona del enamoramiento de los hombres
Diciembre 13, 2023
 · 
Gabriela Velasco Ceja
Mujer con mirada empoderada y sugerente, envuelta en sábanas de seda, luz de luna
Amor y Sexo
5 señales de que eres UNA DIOSA en la cama y no lo sabías
Abril 07, 2026
 · 
Scarlet Valencia