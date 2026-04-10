3 aromas que disparan el deseo de un hombre de inmediato (y no son perfumes)

Deja de gastar una fortuna en perfumes franceses esperando que él caiga rendido. La nariz masculina es mucho más primitiva de lo que crees. Mientras tú buscas “notas de corazón de jazmín”, su cerebro está programado para reaccionar a olores que evocan confort, dulzura y... hambre. Sí, el camino al deseo también pasa por el olfato, pero por rutas que nunca te contaron en el mostrador de belleza. Hoy te traigo los 3 aromas “low cost” que lo van a dejar obsesionado

Vainilla: Según el Centro de Investigación del Olfato y el Gusto de Chicago, la vainilla es el aroma que más aumenta el flujo sanguíneo masculino. Es un “olor de seguridad” que reduce el estrés y aumenta la libido de forma inmediata. Canela: Este aroma se asocia con el calor y la energía. La psicología del aroma afirma que la canela actúa como un estimulante del sistema nervioso central, haciendo que él se sienta más alerta y atraído físicamente hacia ti. Lavanda (mezclada con calabaza o vainilla): Estudios del Dr. Alan Hirsch revelaron que la combinación de lavanda y olores dulces disparaba la excitación masculina en un 40%. La lavanda relaja sus inhibiciones, mientras que el toque dulce activa su instinto de recompensa.

El camino al deseo también pasa por el olfato, pero por rutas que nunca te contaron en el mostrador de belleza. Getty Images

Tip Cosmo

No necesitas bañarte en esencia. Pon una gota de extracto de vainilla real (sí bebé, del de la cocina, ¡sí!), detrás de tus orejas y en las corvas de las rodillas. El calor de tu cuerpo hará el resto del trabajo sucio por ti. Hackea su instinto y prepárate para ser su adicción favorita.