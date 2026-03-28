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Amor y Sexo

¿Se puede llegar al clímax haciendo ejercicio?

¿Sentiste algo extraño haciendo abdominales? No estás loca, se llama Coregasm. Descubre la ciencia detrás del placer físico en el entrenamiento.

Marzo 28, 2026 • 
Scarlet Valencia
mujer climax ejercicio / orgasmo al hacer ejercicio

¿Se puede llegar al clímax haciendo ejercicio?

Getty Images

¿Alguna vez estabas dándole duro al ejercicio y de pronto sentiste un “calorcito” sospechoso que no era precisamente cansancio? Bienvenida al mundo del “coregasm”. Sí, es real y le pasa a muchas más mujeres de las que admiten. No necesitas a nadie más, solo tus músculos y la fricción interna correcta. Hoy te explico por qué tu cuerpo decide darte un premio extra por tu esfuerzo en el gym. ¡A entrenar se ha dicho!

¿Por qué sucede?

  • Anatomía del placer. El Dr. Debby Herbenick, de la Universidad de Indiana, ha estudiado este fenómeno por años. Ocurre por la tensión extrema de los músculos del suelo pélvico y los abdominales inferiores. Esta tensión presiona internamente los nervios que conectan con el clítoris y las paredes vaginales.
  • Ejercicios clave. Abdominales inferiores, elevación de piernas y el famoso “Capitán” o la silla romana y hasta el pole dance.
  • Flujo sangaíneo. El ejercicio aumenta la circulación en todo el cuerpo, incluyendo el área genital, facilitando la respuesta orgásmica.
orgasmo femenino al hacer ejercicio / mujer vestida de top azul

El “coregasm” es real y le pasa a muchas más mujeres de las que admiten.

Getty Images

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¿Cómo manejarlo, y disfrutarlo, si te pasa?

¡Tranquila! Nadie sabe lo que está pasando por tu sistema nervioso. La clave es la respiración. Si sientes que el “calorcito” sube y no quieres llegar al final ahí mismo, suelta la tensión del abdomen y exhala profundo. Pero si estás en casa o en un estudio privado... enjoy the ride. Tu cuerpo es una máquina de placer diseñada para sorprenderte. No te sientas rara, siéntete poderosa.

Dato Cosmo

No requiere pensamientos sexuales; es una respuesta puramente mecánica del sistema nervioso. La Dra. Beverly Whipple (quien co-descubrió el Punto G), afirma que el orgasmo inducido por ejercicio es la prueba de que el placer es una respuesta del sistema nervioso central que no siempre requiere de una pareja o un estímulo visual.

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Scarlet Valencia
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