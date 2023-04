La infidelidad de Omar Núñez a Tammy Parra sigue dando de qué hablar en las redes sociales. Ahora que la creadora de contenido se quitó el anillo de compromiso y es —oficialmente— soltera de nuevo, ha comenzado una nueva vida en la Ciudad de México, en donde acaba de mudarse a su nuevo y lujoso departamento con vista panorámica.

Sin embargo, pocos fueron los detalles que se dieron a conocer sobre cómo confrontó Tammy a Omar cuando se enteró de la infidelidad, pues se encontraban en Europa y acababan de comprometerse frente a la Torre Eiffel.

La TikToker estuvo como invitada en el programa Pinky Promise y reveló cómo fue el momento en el que se enteró que su ex prometido la estaba engañando.

Tammy Parra cuenta a detalle el momento en el que enfrentó a Omar Núñez tras su infidelidad; ¿qué le dijo?

Parra comenzó contando que en un principio no creyó los rumores que protagonizaba Núñez, pues estaba segura de que se trataba de un montaje.

“Le dije: ‘Vámonos, deja tu celular, no le hagas caso a nada’. Después fuimos a la Capilla Sixtina y todo bien, yo no checaba comentarios, porque dije: ‘Es nuestra relación, lo siento si no les late, si quieren rompernos mi relación es muy fuerte’”, contó.

Sin embargo, todo cambió cuando se viralizó la segunda prueba de su infidelidad: “Al día siguiente, me levanto y recibí mensajes de varias seguidoras mías diciendo ‘Esto está raro’. Me mandan la segunda conversación y esas eran sus palabras”, expresó Tammy y añadió que fue en ese momento cuando comprendió que lo que estaban diciendo de Omar era verdad.

“Me metí al baño porque estaba con él y empecé a ver las conversaciones, y me rompió el corazón... Salí enojadísima, le dije: ‘Estas son tus palabras, deja de tratarme como mensa y dime la realidad’. Y él: ‘Sí es real’. Yo me empu… y que le cierro la puerta, quería seguirme y le dije ‘Ni me sigas’”, añadió. Tammy llegó a la conclusión de que era momento de enfrentar a su ex prometido y preguntarle si los rumores eran reales:

“Me confirmó todo, se me quebró el corazón. Seguía en shock y le marqué a mi psicóloga”.

