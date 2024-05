¿Lista para ver el nuevo look de Tammy Parra? ¡Mira su antes y después!

Tammy Parra es una de las creadoras de contenido que suelen compartir todo con sus seguidores. A pesar de haber estado envuelta en varias polémicas durante el último año, como la infidelidad por parte de su exprometido, haber sido tachada de envidiosa por el éxito que tuvo el video de su mejor amiga, Doris Jocelyn, y ser desmentida por el supuesto reconocimiento que recibió del Congreso de Colombia, Tammy continúa teniendo una sonrisa en el rostro y transmitiendo energía positiva a sus fanáticos.

La TikToker ha atravesado por un sin fin de altibajos y transformaciones en su vida, por lo que decidió hacerse un cambio radical de look y se atrevió a vivir con más intensidad.

Tammy Parra ahora es pelirroja; mira cómo luce con su nuevo cambio de look

“Me gusta, pero me asusta. Es un cambio bien radical (...) Siento que es el primer cambio de look que sí me gusta”, dijo Tammy al revelar el nuevo color de su pelo: cobrizo.

Tammy Parra utilizó uno de los tintes de Palette en tono cobrizo y sorprendió a sus followers al revelar una sesión de fotografías en donde luce con seguridad su nuevo cambio de imagen.

¿Qué opinas del nuevo cambio de look de Tammy Parra?