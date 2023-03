Tras darse a conocer que Tammy Parra le puso punto final a su relación sentimental con Omar Núñez, los internautas esperaban las declaraciones del creador de contenido, quien finalmente ha roto el silencio sobre su traición, la cual se hizo viral a pocos días de haberle propuesto matrimonio a Parra.

Fue a través de Instagram que Núñez decidió hablar por primera vez sobre lo sucedido con Andy Caballero, la influencer que filtró las conversaciones que probaban su infidelidad a Tammy Parra.

Entre lágrimas, Omar Núñez rompe el silencio tras serle infiel a Tammy Parra

Núñez comenzó pidiendo una disculpa pública por lo sucedido con su ex prometida y haciéndose responsable por lo que sucedió con Andy Caballero.

“Una disculpa enorme a todos ustedes, no he podido decirles nada porque sé que la cagué..”, expresó entre lágrimas. “Ya hablé con Tammy. No tengo excusas para lo que hice, estoy pagando el precio de mis decisiones, le fallé a la relación, les falle a ustedes, les agradezco a quienes dudaban en un inicio toda esta situación pero cometí el error en mensajes e imágenes”.

“Claro que Tammy no se merecía esto ni mucho menos, es una increíble mujer, de verdad que tenía todo con ella, no hay una razón o una justificación la cual pueda decir por qué hice todas esas acciones, pero quiero disculparme nuevamente con todos ustedes, cometí el peor error de mi vida, lo siento mucho”, añadió, para finalmente decir:

“Tammy es oro, por errores míos, perdí todo”.