Regularmente cada que tenemos un conflicto en nuestra relación culpamos a nuestra pareja, pero ¿te ha pasado que cambias de novio y sigues teniendo los mismos problemas?, eso significa que puedes estar replicando las conductas que tus padres tenían dentro de su relación cuando tú eras pequeña. De alguna manera se quedaron en tu subconsciente, por lo tanto, es necesario que sanes para romper con esa cadena.

¿Qué tipo de pareja atraes a tu vida?

Tu vida depende de él

Esta situación es muy peligrosa para ti porque prefieres soportar todo lo malo que hay en su relación con tal de no estar sola. El motivo de esto es que sufriste mucho de niña; tus padres fueron ausentes emocionalmente, nunca tuviste atención ni afecto y por eso ahora que eres una adulta te aferras a lo poco que te dan. ¡Tú mereces cosas mejores, no tengas miedo de exigir que te traten bien!

¿La pareja que atraes? ¡Es un reflejo de tu infancia!

Foto: Getty Images

Tú eres el problema

Si tus padres te exigieron mucho desde pequeña, nunca aceptaron tu forma de ser o tu madre no quería traerte al mundo, tú sientes la necesidad de destruirte interpretando mal las acciones de tu pareja. No importa cuánto se esfuerce en demostrarte su amor, para ti nunca es suficiente, pues siempre estás buscando crear conflictos entre ustedes.

Tú eres el problema Foto: Getty Images

Narcisistas

Si eres de las mujeres que atrae a hombres complacientes que al principio parece que son perfectos, pero de pronto comienzan a mostrarse como son en realidad es porque en tu infancia tus padres nunca validaron tus emociones, siempre estuviste sola y carecías de amor. Necesitas sanar esas heridas para dejar de llenar vacíos con personas incorrectas.

¿La pareja que atraes? ¡Es un reflejo de tu infancia!

Foto: Getty Images

Siempre hay infidelidad

¿Dudas siempre de tu pareja porque todos tus novios te han puesto el cuerno? Entonces es necesario que mires al pasado para reconocer tus heridas. Si alguno de tus padres fue infiel, no tienes que repetir su comportamiento ni soportar que a ti te engañen.

Siempre hay infidelidad

Foto: Getty Images

Te gusta poner freno

La falta de compromiso también es un reflejo de que no has sanado cosas que hay en tu pasado. El miedo al amor se debe a que te dolía mucho cada que tus padres discutían y su separación fue un golpe duro para ti; por ese motivo no te permites tener otra decepción, cada que te estás enamorando corres. ¡Deja de hacerlo, permítete sentir!

Te gusta poner freno Foto: Getty Images

Para sanar cualquier herida, necesitas hablar sobre lo que sucedió o buscar ayuda de un terapeuta que te acompañe en el proceso, así todo será mucho más sencillo.