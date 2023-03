Imagina que después de varios años de relación, el amor de tu vida te propone matrimonio en la ciudad del amor frente a la Torre Eiffel; parece un cuento de hadas, ¿no? Sin embargo, para Tammy Parra este cuento de amor se convirtió en una auténtica historia de terror luego de que se diera a conocer que su ex prometido, Omar Núñez, le fue infiel con la creadora de contenido, Andy Caballero, quien fue la encargada de exponer las pruebas de las conversaciones subidas de tono que tenía con Núñez.

Si bien el escándalo acaparó las redes sociales, Tammy Parra se convirtió en tendencia por la gran lección de amor propio que le dio a sus seguidores.

La regla de amor propio de Tammy Parra que todas deberíamos seguir

Tammy Parra decidió tomar un avión sola de regreso a México para darle vuelta a la página y continuar con su vida sin Omar Núñez. Y es que la creadora de contenido tiene una regla de oro inquebrantable: "… dejar ir a las personas que no me valoren y no me respeten. Yo voy primero, mi estabilidad va primero, y si es necesario eliminar a ciertas personas de mi vida, aunque me duela, se va a hacer”.

Tammy tiene muy claro que Omar perdió mucho más que ella y que no vale la pena tener en tu vida a personas que no te valoran.

“Me quedo con la tranquilidad de que yo di mi 100%, yo di mi lealtad, di mi respeto. (…) Yo sólo perdí a un hombre que no me respetaba y él perdió a una mujer chingonsísima. Saldremos de esta y volveremos a brillar, y más fuerte, ya lo verán”.

Al regresar a México, Tammy asistió a terapia para poder sanar lo más rápido posible, además de que empacó y sacó todas sus cosas de la casa que compartía con Núñez.

“Una terapia, lloradita, y a darle con todo”, escribió Parra en otra de sus historias.

Para las internautas quedó algo muy claro: “El nivel de empoderamiento que maneja Tammy, es el que todas aspiramos llegar”.