Los tonos cobrizos y castaños son los preferidos para cambiar de look durante la temporada de otoño.

Los tintes caramelo, café chocolate, avellana, chocolate claro, café miel y otros resultan ser la opción ideal para un cambio de imagen durante otoño, la estación que se caracteriza por tener un ambiente templado en el día y frío por la noche. Tammy Parra, la creadora de contenido mexicana, actualmente luce un tinte para cabello que es perfecto para darle la bienvenida al otoño este año. ¿Cómo conseguir un look similar al de ella?

Cuál es el tinte que usa Tammy Parra y que es tendencia este otoño 2024

En mayo de este año, Tammy Parra decidió hacerse un cambio radical de look y para vivir con más intensidad.

“Me gusta, pero me asusta. Es un cambio bien radical (...) Siento que es el primer cambio de look que sí me gusta”, dijo Tammy al revelar el nuevo color de su pelo: cobrizo, un tono que sin duda se está robando las miradas en otoño 2024.

¿Cuál es el tinte específico que la influencer eligió para su cambio de imagen? Tammy Parra utilizó uno de los tintes de Palette en tono cobrizo para su espectacular renovación. Algunas fans incluso han publicado sus videos probando este tinte que fácilmente puedes aplicar desde la comodidad de tu casa.

¿A qué tipo de piel favorece el tono cobrizo?

De acuerdo a los expertos del Salon Secret, según El Mundo, “a las personas con piel clara y ojos verdes o azules les va bien un cobrizo claro natural que tienda a dorado o caramelo, mientras que a las pieles bronceadas y ojos oscuros o marrones les quedan de maravilla los tonos cobres que tienden a rojizos”.