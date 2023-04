Así es el nuevo y lujoso departamento de soltera de Tammy Parra

Dejar ir a la persona que te lastimó a pesar de que la ames con todo tu corazón, es el acto de amor propio más poderoso. Tammy Parra tenía una regla de oro que siguió al pie de la letra: … dejar ir a las personas que no me valoren y no me respeten. Yo voy primero, mi estabilidad va primero, y si es necesario eliminar a ciertas personas de mi vida, aunque me duela, se va a hacer”.

Tras enterarse de que su ex prometido, Omar Núñez, le fue infiel con otra TikToker, Tammy decidió ponerle punto final a su relación y regresar a México sola, pues ambos se encontraban en Europa de viaje. De hecho, fue precisamente en París en donde Núñez le propuso matrimonio a la creadora de contenido frente a la Torre Eiffel.

Tammy Parra estrena lujoso departamento de soltera tras la infidelidad de su ex prometido

Después de terminar con Omar y mudarse de la casa que compartían en Guadalajara, Tammy Parra decidió comenzar de nuevo y mudarse sola a la Ciudad de México, en donde ya cuenta con un departamento nuevo. A través de sus redes sociales, Tammy compartió un house tour con sus seguidores y mostró cómo es su nuevo hogar.

Su departamento tiene una increíble vista panorámica a la ciudad, además de que cuenta con una cocina completamente equipada, un gran espacio para la sala de estar y un largo pasillo que lleva al resto de las iluminadas habitaciones. Los ventanales de piso le dan un toque glamuroso al espacio, que también cuenta con un gran vestidor.

“Nuestro nuevo nidito de amor. Los cambios siempre son buenos”, escribió en otra publicación en la que dejó ver algunas áreas de su departamento”.

“Y si nos caemos nos volvemos a levantar…Bienvenid@s a nuestro nuevo hogar”, fue el caption de otro video.

Tammy Parra es la clara prueba de que cuando una puerta se cierra, otra se abre.