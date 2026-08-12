Este 12 de agosto, los amantes de la astrología podrán disfrutar de uno de los eventos astronómicos más relevantes del mes: un eclipse solar total en el signo de Leo. De acuerdo con las diferentes creencias, la energía de este fenómeno estará relacionada con el amor, la creatividad y la identidad personal, pero nos afectará de distinta forma dependiendo de nuestro signo zodiacal.
Y es que los eclipses suelen estar asociados con momentos de transformación, cierres de ciclos y nuevos comienzos, pero al ocurrir en el signo de Leo, este eclipse solar pondrá el foco principalmente en ámbitos como la autoestima, el romance y la creatividad.
Cómo te afectará el eclipse del 12 de agosto según tu signo zodiacal
Aries
Es momento de cuestionarte cuáles son las actividades que realmente disfrutas y en cuáles puedes explotar tu creatividad. En cuanto al amor, sentirás ganas de salir de tu zona de confort y vivir tu vida romántica de forma más espontánea, sin tantas preocupaciones ni planeaciones.
Tauro
Quizá sientas la necesidad de poner límites familiares, pasar más tiempo en tu propio espacio o incluso dejar atrás a algunas personas que ya no encajan con el estilo de vida que estás construyendo.
Géminis
Llevas mucho tiempo guardándote lo que sientes y quizá sea momento de expresarlo. Es posible que se haga presente una conversación pendiente con una persona en específico y que finalmente tengas la claridad necesaria para decir aquello que llevas tiempo pensando.
Cáncer
El eclipse podría llevarte a reflexionar sobre tu autoestima y tus finanzas. Podrías sentir el deseo de modificar la forma en la que administras tu dinero para buscar una mayor independencia económica y sentirte más segura de tus propias decisiones.
Leo
Al ocurrir el eclipse en este signo, Leo será el protagonista de este fenómeno. Sentirás mucha energía alrededor de temas relacionados con nuevos comienzos y tu propia identidad, incluidas tu apariencia y autoestima. ¿Quién eres? ¿Hacia dónde quieres ir? ¿Qué versión de ti quieres mostrarle al mundo? Esas serán algunas de las principales preguntas que el eclipse solar te hará plantearte.
Virgo
Será un momento de introspección para ti. Tendrás la necesidad de prestar especial atención a tu mundo interior, al descanso y a aquellas emociones que normalmente prefieres procesar en privado. El eclipse podría invitarte a dejar de intentar tener todo bajo control y permitirte hacer una pausa para escuchar lo que realmente necesitas.
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Libra
Estás construyendo una nueva vida y el eclipse solar podría ayudarte a darte cuenta de que hay personas que ya no encajan con esta nueva versión de ti. Te cuestionarás quiénes realmente vale la pena conservar mientras avanzas hacia el futuro que quieres construir.
Escorpio
Es posible que tus ambiciones cambien y que sientas la necesidad de dejar de conformarte con una situación laboral que ya no te representa o que no te hace sentir cómoda desde hace tiempo. Quizá lleguen nuevas oportunidades laborales que signifiquen un cambio importante en tu vida profesional y te impulsen a buscar algo que realmente te motive.
Sagitario
El eclipse solar te traerá un momento de expansión personal. Es posible que sientas ganas de emprender un viaje, estudiar algo nuevo o simplemente salir de tu zona de confort para descubrir qué hay más allá de lo que ya conoces.
Capricornio
¿Necesitas poner límites con algunas personas? Este eclipse solar en Leo podría darte claridad sobre una relación de la que necesitas desprenderte emocionalmente desde hace tiempo. Será un buen momento para preguntarte qué vínculos aportan a tu vida y cuáles, por el contrario, te impiden avanzar.
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Acuario
Tu vida de pareja podría experimentar cambios debido a que tendrás mayor claridad sobre lo que buscas en una relación sentimental. Finalmente podrías reconocer cuáles son tus no negociables y qué necesitas para sentirte segura y satisfecha dentro de un vínculo romántico.
Piscis
Este fenómeno astronómico podría ayudarte a dejar atrás un hábito que ya no aporta nada positivo a tu vida. También serás más selectiva con las actividades que eliges para hacer en tu día a día y comenzarás a priorizar aquellas que realmente te hacen sentir bien.