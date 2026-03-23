El ritual de 5 minutos para manifestar dinero según tu signo

El equinoccio de primavera 2026 no solo trae flores y alergias, trae un portal energético de apertura que no puedes desperdiciar. Si tu cuenta de banco se siente más como invierno que como primavera, este es el momento de hacer un “reset”. No necesitas un caldero ni mil velas; solo 5 minutos y la intención correcta según tu elemento.

Elementos y manifestación

Signos de Fuego (Aries, Leo, Sagitario)

Quema un poco de canela en rama a medio día. El humo purifica y activa la acción. Repite: “Soy un imán para las oportunidades brillantes”.

Signos de Tierra (Tauro, Virgo, Capricornio)

Entierra una moneda en una maceta con una planta nueva. Mientras lo haces, visualiza cómo tu inversión y esfuerzo crecen junto con la vida.

Signos de Aire (Géminis, Libra, Acuario)

Escribe tu cifra ideal en un papel y déjalo volar (o quémalo y sopla las cenizas) al viento. El aire mueve las ideas y los contratos.

Signos de Agua (Cáncer, Escorpio, Piscis)

Limpia tu cartera con un paño húmedo con esencia de naranja. El agua fluye y la naranja atrae la prosperidad solar.

La energía está ahí, solo tienes que sintonizarla. ¡Disfruta la primavera y que llueva ese dinero!