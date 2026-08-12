eclipse solar 12 de agosto

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Astrología
Cómo te afectará el eclipse del 12 de agosto según tu signo zodiacal
El eclipse solar del 12 de agosto llega en Leo y podría traer cambios, cierres y nuevos comienzos. Descubre cómo afectará a cada signo del zodiaco.
Agosto 12, 2026
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Gabriela Velasco Ceja