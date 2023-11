TEST: ¿Qué tan adicta eres a usar tu smartphone?

No les pasa que cuando pierdan, rompen o les roban su celular, sienten que se va parte de vida, aceptemos que es una extensión y parte importante de nuestro día a día, pero, ¿qué tan adicta eres a usarlo?

Desde hace muchos años tener un smartphone no es cuestión de moda, es una necesidad básica, porque tu teléfono es tu puerta al mundo, el trabajo, la familia, los amigos, la moda, tus series favoritas y hasta tu cuenta de banco. Y bueno si a eso le agregamos el tiempo de diversión y ocio, con las horas que pasamos metidas en Tik Tok o Instagram, en promedio pasamos 8 horas al día pegadas a la pantalla.

Pero, si eres de las que se la vive más de la mitad del día en el teléfono, checa este test para saber si tienes nomofobia, “no-mobile-phone-phobia” el miedo irracional a estar sin nuestros teléfonos.

1. ¿Si no sabes dónde está tu celular?

No se te mueve un pelo, sabes que tarde o temprano aparecerá Te estresas, pero sabes que debe estar en algún lugar de tu casa Entras en pánico y sientes que se te para el corazón

2. Cuando entras a buscar un post en Instagram para compartirlo con una amiga..

Envías el link y sigues en lo tuyo Compartes el link y dar un par de likes a otros post Te pones a ver más contenidos y cuando te das cuenta ya pasaron dos horas

3. ¿Qué es lo primero que haces cuando te levantas?

Ver la hora en tu celular y empezar tu rutina Ver tus notificaciones, pero nos las abres al momento Ver tu celular y revisar todas tus notificaciones

Getty Images

4. ¿Si sales de casa y por algún motivo olvidas tu celular?

No pasa nada, cuando vuelves a casa revisas quién te escribió Si ya estás muy lejos los piensas dos veces antes de volver Regresas corriendo por tu teléfono sin importar nada

5. ¿Antes de irte a dormir?

Dejas de usar tu celular una hora antes para tener mejor sueño Ves un par de minutos tu celular y te vas a dormir Inviertes más de una hora viendo redes sociales

Resultados

Si la mayoría de respuestas fueron A, eres una persona que tiene una relación sana con su smartphone.

Si la mayoría de respuestas fueron B, inviertes demasiado tiempo, pero no tienes problema.

Si la mayoría de respuestas fueron C, no puedes vivir sin tu smartphone.

Niñas, aceptémoslo todas estamos en el grupo de las C, no hay forma de no vivir pegadas al teléfono, por mil y un razones, por eso es muy importante contar con un seguro que lo proteja, ya que nunca sabes dónde van a terminar tus contactos, fotos, videos y hasta tu información personal.

En Cosmo nos dimos a la tarea de buscar un seguro fácil y efectivo. inter.mx protege tu celular sin costo por un año si se rompe la pantalla, además tienes acceso a otros beneficios como telemedicina, video consultas y acceso exclusivo al Club de Descuentos, con ofertas de hasta un 70% en miles de comercios participantes. Entra a inter.mx y activa tu seguro de regalo.