Los 5 hábitos que afectan gravemente tu autoestima

Haz un cambio radical en tu vida y despídete de estos hábitos que dañan de gran manera tu autoestima

La forma en que te percibes a ti misma tiene mucho que ver con los hábitos que llevas a cabo diariamente. La autoestima está relacionada con tu estilo de vida y con las prácticas que rigen tu día a día, por lo que es importante que comiences a deshacerte de la rutina que está afectando el conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones y sentimientos que tienes hacia ti misma. Si uno de tus mayores anhelos es mejorar la valoración que tienes sobre tu persona, entonces es momento de que te despidas de estos 5 hábitos que podrían estar dañando tu autoestima.

Compararte en redes sociales

Recuerda que no todo lo que ves en Instagram es real. La vida “perfecta” de las celebridades e influencers es solo una fachada que no muestra la realidad. Además, está comprobado que una gran parte de los usuarios de las redes sociales aparenta tener una vida de lujos que no tiene, esto con el objetivo de conseguir más seguidores. Por otro lado, las apps de edición digital han cobrado fuerza por ser utilizadas por los internautas para transformar su físico y ocultar sus imperfecciones. Friendly reminder: no creas todo lo que ves en redes sociales.

Practicar un lenguaje negativo

Ya sea contigo misma o con los demás, que tu vocabulario esté liderado por palabras negativas o expresiones letales como “todo me sale mal”, “tengo la peor suerte” o “no soy bonita”, es una forma poderosa de atraermalas vibras. Esto es debido a que la predisposición con la que realizas las cosas influye directamente en el resultado que obtendrás en los resultados que obtienes. Piensa positivo y siéntete capaz, esto funcionará como tu arma más poderosa.

Llevar una vida sedentaria

Realizar actividades físicas mejora la valoración que tenemos de nosotros mismos, esto debido a que el ejercicio detona neurotransmisores relacionados con el bienestar que te ayudan a tener pensamientos positivos, a sentirte feliz, a disminuir el estrés y a contemplarte a ti misma con positividad. No descuides tu cuerpo ni tu salud física; comienza a hacer deporte y verás cómo tu autoestima se elevará de forma casi automática.

No salir de tu zona de confort

La comodidad es traicionera y puede estancarte en lugares que no te beneficien en los absoluto; puede ser en el ámbito laboral, social o incluso romántico. Si alimentas el miedo y el conformismo te autosabotearás y contemplarás el miedo como la mayor discapacidad de todas. Atrévete a hacer cambios en tu vida de vez en cuando y a dar ese salto que podría beneficiarte en los diferentes aspectos de tu vida.

No tener tiempo para ti misma

El tiempo de calidad dedicado a uno mismo funciona como la mejor terapia para elevar el ánimo y el autoestima. Desempeñarte no solo en lo que sabes hacer bien, sino en lo que te encanta hacer, te hará sentir autorrealizada. De esta forma comenzarás a percibir la realidad de manera más clara y objetiva, además de que te motivará tu propio crecimiento.