El mito del íncubo: ¿Por qué sientes que “alguien” está en tu cama mientras duermes?

Sé que suena a película de terror de bajo presupuesto, pero esa sensación de que “alguien” está en tu habitación mientras no puedes moverte tiene una explicación mucho más picante de lo que crees. Olvídate de los exorcismos; lo que estás viviendo es una jugada maestra de tu cerebro para liberar tensiones que no te atreves a confesar despierta. Hoy vamos a diseccionar el mito de que “se te subió el muerto” y por qué tu libido es la verdadera protagonista de tus pesadillas más calientes.

La parálisis del sueño vs. El mito del íncubo

El neurocientífico Dr. Baland Jalal explica que cuando el cuerpo entra en parálisis del sueño pero el cerebro despierta, se crea un corto circuito donde proyectamos imágenes mentales en la realidad.

Históricamente, las mujeres reportaban “entidades” que las presionaban o tocaban. La psicología moderna afirma que estas alucinaciones son a menudo proyecciones de deseo reprimido o tensión sexual acumulada.

Lo que estás viviendo es una jugada maestra de tu cerebro para liberar tensiones que no te atreves a confesar despierta. Getty Images

Dopamina, cortisol y el factor hormonal

Durante estos episodios, el cerebro mezcla el miedo, lo que detona el cortisol, con la excitación. Es una respuesta biológica a la falta de satisfacción o al deseo de explorar prácticas que racionalmente bloqueamos. Según la Dra. Kelly Bulkeley, estas experiencias son más frecuentes durante la ovulación, cuando la sensibilidad física y el deseo están en su pico máximo.

¿Qué hacer en esos momentos?

No te asustes. Aprender a relajar el cuerpo y reconocer la señal de tu cerebro como una “necesidad de liberación” puede transformar estas experiencias de aterradoras a reveladoras sobre tu propia sexualidad.

La próxima vez que sientas a ese “visitante”, intenta no luchar contra la parálisis. Deja que la sensación fluya; a menudo, el miedo se transforma en un orgasmo de sueño, así como leíste, los famosos sueños húmedos, son la mejor terapia y es gratuita.