La importancia de la salud cardiometabólica en el bienestar de las mujeres a lo largo de la vida

¿Sabías que la salud cardiometabólica juega un papel importante en el bienestar integral de las mujeres? Desde la adolescencia, la edad reproductiva considerando el embarazo, el climaterio, la menopausia y hasta la adultez mayor, es importante reconocer los principales factores de riesgo específicos de cada etapa para actuar de manera oportuna ayudando a la prevención de enfermedades crónicas como la Diabetes, el Hipotiroidismo y alejando complicaciones cardiovasculares como el infarto, daño renal, depresión mayor asociada a la ausencia del diagnóstico de hipotiroidismo, infertilidad o pérdida del embarazo.

La prevención debe iniciar desde edades tempranas para lograr plenitud metabólica y balance hormonal.

Por esta razón, estuvimos presentes en el Tercer Foro de Salud Cardiometabólica para las mujeres organizado por Merck México , un espacio que contó con la participación de especialistas en Endocrinología, Cardiología, Ginecología y Psicología, quienes abordaron temas clave para la atención oportuna, visibilización y concientización de la salud metabólica femenina en el país.

Durante el evento, el equipo multidisciplinario de expertas abordó aspectos claves de la salud cardiometabólica en las diferentes etapas de la vida de la mujer, con el objetivo de concientizar sobre los factores de riesgo para determinar cómo pueden detectarse oportunamente y tratarse de manera individualizada bajo el acompañamiento de un profesional de la salud.

¿De qué se enferman las mujeres en México?

Durante el foro las especialistas hicieron hincapié sobre la importancia que tiene la salud cardiometabólica, resaltaron que de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) correspondientes al primer semestre de 2025, las enfermedades del corazón se mantienen entre las principales causas de muerte en mujeres mexicanas. La Diabetes y sus complicaciones cardiovasculares ocupan la 2a posición en causas de mortalidad en las mujeres Es importante reconocer que el corazón, las hormonas y el metabolismo forman parte de un sistema interconectado que evoluciona a lo largo de la vida.

Para la Dra. Gabriela Borrayo, cardióloga, este panorama exige replantear las prioridades en la conversación sobre salud femenina:

“Durante mucho tiempo concentramos el enfoque en la salud reproductiva y afecciones como el cáncer de mama; sin embargo, hoy las enfermedades cardiometabólicas son la 1era causa de muerte en mujeres mexicanas y están teniendo un impacto determinante. La prevención cardiovascular debe formar parte esencial del autocuidado cotidiano de las mujeres en cada etapa de la vida, desde la adolescencia, hasta la adultez mayor”. La detección oportuna de Prediabetes es una acción simple para prevenir la progresión a Diabetes y frenar el número de casos de diagnóstico de este padecimiento.



Padecimientos como la diabetes, el sobrepeso/obesidad, la hipertensión y los lípidos elevados, podrían desencadenar complicaciones macrovasculares como el infarto o eventos cerebrovasculares.“La evaluación de un perfil metabólico que incluya niveles de glucosa, presión arterial, lípidos y perfil tiroideo ayudan a cuidar el corazón”

Factores de riesgo

Los padecimientos cardiometabólicos varían según cada etapa, explicaron las especialistas. Factores como la resistencia a la insulina, el síndrome de ovario poliquístico o el hipotiroidismo pueden pasar desapercibidos y llegar a influir tanto en el metabolismo como en la salud reproductiva futura. De acuerdo con la Dra. Gabriela Morales, endocrinóloga, muchas de estas señales suelen minimizarse:

“Cuando hablamos de peso corporal en adolescentes y mujeres jóvenes, solemos reducirlo a hábitos o imagen. No obstante, en numerosos casos existen desajustes hormonales que requieren evaluación clínica y no sólo recomendaciones generales”.



Añadió que el ovario poliquístico es el trastorno metabólico más frecuente en las mujeres y hoy existe una oportunidad para informar mejor sobre las opciones terapéuticas disponibles, en la era de los suplementos, éstos no necesariamente son la solución, informarse y acudir con un profesional de la salud transforma el bienestar de las mujeres.

Al producir hormonas esenciales, la tiroides ayuda a regular muchas funciones corporales, como la conversión de los alimentos en energía, el mantenimiento del calor y el control de las funciones cardíaca, muscular y digestiva.

Cuando esta glándula produce pocas hormonas, como ocurre en el hipotiroidismo, pueden presentarse alteraciones como ganancia de peso o dificultad para perderlo, fatiga constante, estreñimiento, infertilidad, colesterol alto, cambios en el estado de ánimo y hasta depresión y resistencia a la insulina, aumentando el riesgo de afecciones del corazón.

“Las mujeres mayores deberían también monitorear su salud tiroidea y factores de riesgo de diabetes de la mano de un profesional de la salud”, expresó la Dra. Lourdes Basurto, endocrinóloga. Erróneamente se piensa que es “normal” que los adultos mayores estén cansados, tristes, con frío constante o calambres, éstos podrían ser signos de un posible hipotiroidismo. Un perfil tiroideo se recomienda en los adultos mayores para garantizar bienestar metabólico.

La fertilidad está fuertemente asociada a la salud metabólica, explicó la Dra. Deborah Cassis, y añadió que durante el embarazo, es fundamental el monitoreo de la glucosa y la función tiroidea, pues padecimientos como la Diabetes Gestacional y el Hipotiroidismo subclínico pudieran manifestarse y poner en riesgo el buen término de esta etapa, o en su peor escenario, un hipotiroidismo no diagnosticado, compromete el desarrollo cognitivo de los bebés y podría provocar aborto.

Hablando de climaterio y menopausia, todas las mujeres atravesaremos por esta etapa y el cuidado del balance hormona, permite vivir de forma más plena. “Estar preparadas para esta etapa depende de un monitoreo regular que permita al médico plantear escenarios de reemplazo hormonal individualizado, actualmente hay diferentes opciones disponibles y se está trabajando para que a nivel nacional, existan políticas en salud que garanticen bienestar hormonal en la menopausia, compartió Marcela Vázquez.

Merck y su compromiso con la prevención

En este Foro de Salud Cardiometabólica hemos dejado claro una verdad inaudible: en México, la atención cardiometabólica en las mujeres no es un lujo, es una prioridad vital. Merck invita a vivir en plenitud cada etapa cuidando la salud metabólica y a construir un camino hacia el futuro donde ninguna mujer se quede sin información, sin recursos y sin apoyo. Porque cada chequeo a tiempo, cada decisión saludable y cada conversación con el médico no solo previene complicaciones.. salva vidas y devuelve el control a millones de mujeres.

Medir tu tiroides hoy, cuidar tus niveles de glucosa, adoptar un estilo de vida saludable y realizar revisiones médicas periódicas es proteger tu calidad de vida, tu corazón, tu bienestar emocional, habitar tu presente y forjar un futuro más pleno sin importar la edad.