Los 7 hábitos diarios de las mujeres con alta autoestima.

La autoestima no es un destino al que llegas y ya, es un músculo que se trabaja todos los días y es indispensable estar consciente de tus acciones que lo refuerzan. Las mujeres que caminan con esa seguridad y todos voltean a ver no tienen “suerte”, tienen disciplina emocional. Saben cuándo decir no, qué batallas pelear y, sobre todo, cómo tratarse a sí mismas cuando nadie las ve. Te paso el manual de hábitos para que dejes de buscar aprobación externa y te conviertas en esa mujer imparable.



Establecen límites sin pedir perdón: No dan explicaciones de más al decir “no”. Según la psicóloga Dra. Nicole LePera, los límites son la forma más alta de respeto propio. Cuidan su diálogo interno: Si no se lo dirían a su mejor amiga, no se lo dicen a sí mismas. Eliminan el “soy una tonta” de su vocabulario. Priorizan su autocuidado: No es solo ir al spa; es dormir 8 horas, comer lo que les hace bien y alejarse de gente tóxica. Aceptan los cumplidos con un “Gracias": No minimizan sus logros ni se justifican cuando alguien reconoce su belleza o talento. No se comparan con extraños en internet: Entienden que Instagram es un highlights reel y no su realidad completa. Toman responsabilidad de sus errores: No culpan al destino ni a los demás; aprenden, reparan y siguen adelante sin latigazos. Invierten en su crecimiento: Ya sea un curso, terapia o un libro, siempre están nutriendo su mente.

Las mujeres que caminan con esa seguridad y todos voltean a ver no tienen “suerte”, tienen disciplina emocional. Getty Images

Tip Cosmo

Aplica la “Ley del Espejo”. Cada mañana, mírate y di una cosa que admires de ti que NO sea física. Entrena a tu cerebro para ver tu valor intelectual y emocional primero. Eres el proyecto más importante de tu vida; empieza a tratarte como la reina que eres y verás cómo el mundo se ajusta a tu nueva frecuencia.