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Moda y Belleza

Las uñas que hacen que cualquier anillo de compromiso se vea el doble de impresionante

¿Cuál es el manicure perfecto para lucir tu anillo de compromiso? Nail artists revelan las formas, colores y acabados que hacen que cualquier diamante brille más.

Junio 10, 2026 • 
Pamela López
Las uñas que hacen que cualquier anillo de compromiso se vea el doble de impresionante

White gowned bride displaying sparkling diamond engagement ring, representing romantic wedding day celebration and lasting partnership

timonko/Getty Images

El anillo de compromiso ya es perfecto, pero lo que tienes en las uñas puede hacer que se vea el doble de impresionante en cada foto. No es exageración: nail artists y joyeros llevan meses hablando de lo mismo porque la combinación correcta de forma, color y acabado puede transformar completamente cómo se percibe una piedra. Aquí lo que recomiendan los expertos.

La forma que más alarga los dedos y enmarca la piedra

La almendrada es la ganadora absoluta para casi cualquier tipo de anillo. Su forma alarga los dedos de forma natural, crea un marco elegante alrededor de la piedra y tiene una curvatura que hace que la mano entera se vea más estilizada en las fotos. La squoval, que combina curvatura oval con borde ligeramente cuadrado, es la segunda opción más recomendada porque es igual de favorecedora pero más resistente.

El color que nunca falla

Los tonos semitransparentes, sheer o milky, son los más recomendados por nail artists especializados en manicures de novia y compromiso porque no compiten con la piedra sino que la acompañan. Un blanco cremoso tipo coconut milk, un nude rosado o un rosa baby permiten que el anillo sea el protagonista sin que las uñas desaparezcan. Si quieres algo con más presencia, el chrome suave en acabado perla o el glazed donut son las opciones más solicitadas porque reflejan la luz de la misma forma que el diamante.

El acabado que hace la diferencia

Un top coat ultra brilloso es lo que une todo el look. Las uñas con acabado high-gloss capturan la luz de forma similar a como lo hace una piedra bien tallada, creando un efecto de toda la mano como “una sola joya coherente”, como lo describen los nail artists. El acabado matte, aunque bonito en otros contextos, apaga ese efecto y hace que el anillo y las uñas luzcan como dos cosas separadas.

Lo que debes evitar

Diseños muy elaborados, nail art recargado o colores muy oscuros restan protagonismo al anillo en lugar de sumárselo. La regla de oro es que si el diseño de las uñas es lo primero que notas en la foto, algo está compitiendo donde no debería.

El tip que más marca la diferencia

Lleva foto de tu anillo al salón. No del anillo en general, de tu anillo específico, porque el metal y la forma de la piedra cambian qué tono y acabado funcionan mejor. Un diamante en montura de oro amarillo pide undertones más cálidos. Uno en platino o oro blanco se lleva mejor con tonos fríos o neutros.

joyería Diamantes
Pamela López
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