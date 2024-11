Cómo evitar las fugas energéticas y disminuir el cansancio en esta temporada

¿Te sientes cansada sin explicación? Es probable que estés enfrentando alguna fuga energética, muy común durante la última temporada del año

¿Quién no busca ser una persona exitosa y proyectar al resto del mundo que ha cumplido todos sus sueños y sus anhelos? La realidad es que todas las personas están empeñadas en el mismo viaje, pero no todas lo hacen de la misma forma, por ello algunos logran sus propósitos a corto, mediano o largo plazo, mientras que muchas otras personas se quedan a la mitad del camino totalmente desgastadas a nivel energético.

Cuando hablamos de desgaste energético no nos referimos únicamente al cansancio físico o mental resultado del día a día cuando, por ejemplo, tienes una mala alimentación o una mala higiene del sueño, que de forma natural aparecerá si no cuidas esos dos pilares, nos referimos más bien a esos otros hábitos tan cotidianos que probablemente ni has notado que tienes, pero que te mantienen sumamente agotada.

Hoy en Cosmopolitan te contamos cómo evitar esas fugas energéticas para mantenerte activa y llena de energía durante la última temporada del año.

Pensamientos rumiantes

La mente es mucho más poderosa de lo que crees y por ello es una de las fugas energéticas más recurrentes ya que la salud mental está íntimamente relacionada al agotamiento físico.

Es indispensable adoptar rutinas de meditación al menos tres veces por semana antes o después de dormir, pero más aún, es de vital importancia para la salud física y mental el aprender a detectar pensamientos rumiantes y atacarlos instantáneamente, por ejemplo, los pensamientos ansiosos que están relacionados al futuro.

Si una de tus principales preocupaciones es que algún día te quedarás sin empleo, lo mejor es que ahora que sí lo tienes dejes de pensar en eso, por lo que es necesario que en cuanto ese pensamiento llegue a tu mente lo contrarrestes con la siguiente frase: se trata de un pensamiento ansioso y no puede afectarme en este momento.

Pensamientos rumiantes Getty images

Falta de movimiento

Ya es bien sabido que otra de las fugas energéticas más comunes en la actualidad es la falta de movimiento: el sedentarismo y la falta de actividad física tienen una alta repercusión en tu estatus energético y es curioso, pero sueles estar más cansada cuando no haces ejercicio que cuando te dedicas a descansar.

Poner atención a lo no importante

Vivir preocupada por el qué dirán o por la opinión de otras personas sobre tus decisiones o tu vida es realmente una pérdida de tiempo y energía, piensa que cuando prestas atención a esas opiniones externas no sólo le estás abriendo la puerta a que sigan opinando, sino que buena parte de tu ahorro energético se irá por la borda si prestas atención a lo que el resto de las personas dicen de ti.

Detecta tus pensamientos negativos Foto: Getty images

Esto es muy común en las reuniones familiares, por ello es necesario que durante esta temporada del año te olvides por completo de esa preocupación.