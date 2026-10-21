Cómo cuidar la piel si usas Ozempic: consejos para mantenerla firme, hidratada y saludable mientras bajas de peso

Cuando pierdes grasa y tallas, el cuerpo sufre cambios importantes, pero muy pocas personas prestamos atención a los cambios que puede sufrir nuestra piel, durante este proceso, especialmente cuando se da de una forma tan rápida como lo es con fármacos como Ozempic.

Expertos aseguran que al usar Ozempic para perder peso, la piel puede verse afectada por flacidez, resequedad y hasta envejecimiento prematuro, un efecto que muchos han llamado “Ozempic face” o “cara de Ozempic”, ¿pero a qué se debe y cómo podemos evitarlo?

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Los efectos de Ozempic en la piel

Los cambios en la piel asociados con estos medicamentos podrían estar relacionados tanto con la pérdida rápida de peso como con una nutrición insuficiente durante el tratamiento, explica el cirujano plástico John Diaz.

“He comprobado que los pacientes que pierden peso lentamente mejoran a largo plazo; parece que esto da a la piel la capacidad de adaptarse a los cambios y encogerse hasta la nueva forma subyacente”.

Sin embargo, los expertos señalan que los fármacos GLP-1 podrían afectar la piel al alterar ciertos procesos hormonales y metabólicos relacionados con su estructura y función de barrera.

“Creemos que los GLP-1 podrían interferir con la capacidad de las células madre del tejido adiposo blanco dérmico —una fina capa de grasa situada debajo de la piel— para enviar señales a los fibroblastos, las células encargadas de producir colágeno y elastina”, explica Steven Dayan, cirujano plástico en Chicago.

En pocas palabras, perder entre el 5 y el 10 % del peso corporal puede provocar adelgazamiento de la piel y pérdida de volumen, lo que modifica la apariencia del rostro.

Cómo cuidar la piel si usas Ozempic Getty Images

¿Cómo cuidar la piel si uso Ozempic?

Mientras los laboratorios están trabajando en nuevos productos de belleza que puedan ayudar con los efectos de Ozempic en la piel, tú puedes transformar tus hábitos para atacar el problema desde casa.

Hidrata la piel

La hidratación es uno de los pasos más importantes para conservar una piel suave, flexible y con una apariencia saludable. Cuando la piel pierde agua, puede lucir opaca, sentirse tirante y hacer más evidentes algunas líneas de expresión.

Para evitarlo, utiliza una crema hidratante adecuada para tu tipo de piel, los productos que contienen ceramidas, glicerina o ácido hialurónico pueden ayudar a retener la humedad y reforzar la barrera cutánea.

Consume suficiente proteína

Durante la pérdida de peso, el organismo puede perder tanto grasa como masa muscular, y una alimentación insuficiente, especialmente cuando el apetito disminuye, puede dificultar que obtengas los nutrientes necesarios para mantener los tejidos en buenas condiciones.

La proteína aporta aminoácidos que el cuerpo utiliza para producir y reparar tejidos, incluidos el colágeno y otras proteínas estructurales de la piel.

Realiza ejercicios de fuerza

Si estás perdiendo peso con Ozempic, cuidar la masa muscular también puede ser importante para tu composición corporal y tu apariencia física, por eso los ejercicios de fuerza, como las sentadillas, las pesas, las bandas de resistencia o las rutinas adaptadas a tu condición física, ayudan a conservar y desarrollar músculo.

Consulta con un dermatólogo

Los cuidados en casa pueden mejorar la hidratación, la textura y la apariencia general de la piel, pero no siempre son suficientes para tratar el exceso de piel después de una pérdida de peso considerable.

Si notas cambios marcados en el rostro, el cuello, los brazos o el abdomen, un dermatólogo puede valorar las opciones más adecuadas según tus características.