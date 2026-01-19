Valentino, el diseñador que eligió el rojo y lo convirtió en símbolo de feminidad

Cuando Valentino Garavani decidió hacer del rojo una firma personal, no estaba pensando en tendencias ni en impacto inmediato. Tampoco en escándalo. Su elección fue intuitiva, casi emocional, pero sostenida por una idea muy clara, el color podía ser una extensión del carácter femenino, no un disfraz.

Valentino solía decir que el rojo era el color más bello del mundo, pero no cualquier rojo. El suyo debía ser profundo, exacto, equilibrado. Un tono capaz de convivir con la piel sin imponerse sobre ella. Desde sus primeras colecciones entendió que ese color tenía algo que otros no, pues hacía que la mujer que lo llevaba estuviera presente sin necesidad de exagerar. No pedía atención, la sostenía.

En una época en la que la feminidad en la moda oscilaba entre la discreción extrema y la seducción evidente, el rojo Valentino ocupó un lugar distinto. No era sumiso ni agresivo. Era firme. Valentino no veía a las mujeres como musas frágiles ni como provocaciones ambulantes, sino como figuras conscientes de su espacio. El rojo se convirtió entonces en una herramienta para expresar esa seguridad.

La apropiación del color fue también una forma de identidad. Valentino entendió antes que muchos que una maison necesita un lenguaje reconocible, pero también emocional. Su rojo no solo se veía; se sentía. Quien lo llevaba hablaba sin palabras de control, elegancia y aplomo. No era un color pensado para agradar, sino para acompañar momentos importantes como galas, bodas, noches decisivas, apariciones donde una mujer quería sentirse sólida.

Con el tiempo, ese rojo dejó de pertenecer solo al diseñador y pasó a formar parte del imaginario colectivo. Decir rojo Valentino ya no describe solo un tono, sino una actitud. Una forma de estar en el mundo sin pedir permiso y sin necesidad de justificar la propia presencia.

Rojo Valentino ya no describe solo un tono, sino una actitud Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images

Hoy, entender por qué Valentino eligió el rojo es entender su visión de la feminidad. Para él, ser femenina no significaba suavizarse, sino afirmarse con elegancia. El rojo fue su manera de decirlo. Sin discursos, sin exceso. Solo color, cuerpo y convicción.