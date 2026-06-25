Textured nails: la tendencia 3D con perlas y cristales que convierte tus uñas en arte usable

Las uñas planas están quedando atrás. Esta temporada, las manicuristas de celebridades coinciden en que el verdadero protagonismo está en la textura: elementos elevados, cristales, perlas y acentos esculpidos que convierten cada manicure en una pieza de joyería usable, no en un simple esmalte aplicado encima.

Qué hace que esta tendencia se sienta tan especial

A diferencia de los diseños recargados de hace años, las textured nails de 2026 buscan dimensión con sofisticación. La manicurista de celebridades Jacqueline Pham lo explica con claridad: los diseños con relieve, cristales, perlas y acentos esculpidos están teniendo su gran momento, transformando las uñas en arte usable que permite infinitas posibilidades de personalización.

El nivel de detalle que las hace fotogénicas

Pequeñas perlas, flores esculpidas y patrones geométricos elevados añaden una dimensión que ningún diseño plano logra replicar, y eso las hace especialmente efectivas en fotos y videos, donde la luz crea sombras y brillos que cambian según el ángulo. No son los diseños voluminosos e incómodos de hace algunos años, son piezas refinadas que se sienten elegantes incluso en su versión más cargada.

Cómo elegir tu nivel de intensidad

Si tu día a día implica usar mucho las manos, lo más práctico es optar por texturas sutiles: un acento de perlas pequeñas en una sola uña o un patrón geométrico discreto. Si tienes trabajo de oficina o pasas tiempo en videollamadas, puedes ir más statement, con cristales genuinos tipo Swarovski distribuidos en varias uñas. Y si tu estilo de vida es más activo, conviene saltarte los elementos 3D delicados y optar por acabados lisos que no se enganchen ni se desprendan.

Los materiales que marcan la diferencia entre lo costoso y lo genuino

Las versiones más lujosas de esta tendencia usan cristales Swarovski reales en lugar de gemas de acrílico, además de hoja de oro de 24 quilates y detalles pintados a mano que toman horas de trabajo. El acabado es impecable, las formas están perfectamente esculpidas y cada detalle recibe atención, lo que convierte a estas uñas en una experiencia de salón premium más que en un servicio rápido.

Cómo combinarla con otras tendencias del momento

Las textured nails conviven perfectamente con los tonos mocha y latte que dominan este año, dándoles un toque de lujo discreto, o con bases en gel jelly traslúcido para un efecto más etéreo. La clave está en no saturar: una o dos uñas con textura suelen ser suficientes para que el efecto se vea intencional y no excesivo.