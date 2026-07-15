La rutina de maquillaje para la playa que resiste el calor, el sudor y la humedad

Con la rutina de maquillaje adecuada y productos de larga duración, podrás conseguir un beach glow fresco, luminoso y resistente al calor, el sudor y la humedad, para lucir impecable durante tus vacaciones de verano.

La clave está en cambiar las fórmulas pesadas por productos ligeros, de larga duración y resistentes al agua que permitan lucir un rostro fresco sin importar las altas temperaturas, la humedad o el sudor.

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Rutina de maquillaje para la playa y con un efecto beach glow resistente al calor

La tendencia de belleza más popular del verano es el beach glow, que apuesta por un acabado natural pero luminoso y saludable para que tu piel sea la verdadera protagonista de tu maquillaje veraniego.

Para conseguir este hermoso efecto, basta con seguir una rutina de maquillaje sencilla que proteja tu rostro y mantenga el maquillaje intacto durante horas.

Comienza con protector solar

El protector solar facial con FPS 50 o superior es indispensable para proteger la piel del sol, prevenir manchas y el envejecimiento prematuro, y para la playa, es mucho mejor elegir una fórmula ligera para que el maquillaje se mantenga por más tiempo y no sientas la piel pesada.

Elige bases ligeras

Evita las bases de alta cobertura y opta por una BB Cream, una crema con color o un protector solar con pigmento, y si lo necesitas, aplica corrector solo en las zonas específicas para lograr un acabado natural y fresco.

Sella solo donde sea necesario

Para evitar el exceso de brillo, aplica una pequeña cantidad de polvo translúcido en la zona T (frente, nariz y barbilla), para ayudar a controlar la grasa sin eliminar la luminosidad natural de la piel.

Rutina de maquillaje para la playa y con un efecto beach glow resistente al calor Getty Images

Elige productos en crema

Los rubores y bronceadores en crema se funden mejor con la piel y ofrecen un acabado más natural, además de que suelen resistir mejor el calor que las fórmulas en polvo. Los tonos durazno, coral y terracota son ideales para potenciar el efecto de “piel besada por el sol”.

Maquillaje de ojos resitente al agua

Para maquillar los ojos en la playa, elige productos waterproof como máscara de pestañas, delineador de larga duración y sombras en crema, ya que resisten mejor el agua, el sudor y la humedad.

Cejas definidas pero naturales

Las cejas enmarcan el rostro, por lo que un gel fijador transparente o con color ayudará a mantener cada vello en su lugar durante todo el día.

Labios hidratados

En lugar de labiales mate de larga duración, que pueden resecar los labios bajo el sol, opta por bálsamos con color o aceites labiales que aporten hidratación y un acabado brillante.

Fija tu maquillaje

El último paso consiste en aplicar un spray fijador de larga duración, este producto crea una capa ligera que ayuda a mantener el maquillaje en su lugar y mejora su resistencia frente al calor y la humedad.

Los expertos coinciden en que el maquillaje para la playa debe realzar la belleza natural y no ocultarla.