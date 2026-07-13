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Moda y Belleza

Cinnamon Roll Chrome Nails: el tono canela con blanco que vas a querer probar

Conoce las cinnamon roll nails, la nueva manicura inspirada en el postre que combina tonos canela con blanco cremoso.

Julio 13, 2026 • 
Pamela López
chrome cinnamon rol nails.png

pinterest

Siguiendo la ola de manicuras inspiradas en comida, llega una nueva tendencia con un toque casero y acogedor: las cinnamon roll nails, que combinan un tono canela cálido con blanco cremoso, tal como el glaseado de un rollo de canela recién horneado. Es una manicura que se siente reconfortante con solo verla.

Por qué se ha vuelto tan popular

Lo que hace especial a esta tendencia es que combina dos tonos en una sola manicura, ya sea alternando uñas completas en cada color o usando el blanco como acento en la punta de algunas uñas, similar a una francesa pero con un giro mucho más cálido y original. Esta mezcla le da a las manos un aspecto delicado sin perder ese toque distintivo que la hace destacar frente a los nudes tradicionales.

Cómo lucirla y con qué combinarla

Se ve espectacular en un acabado mate, que resalta el efecto acogedor y terroso del tono canela, aunque el glossy también funciona si buscas un toque más jugoso. Es perfecta para uñas de largo medio con forma almendrada, y combina muy bien tanto con looks casuales de diario como con outfits más elaborados, gracias a esa mezcla de calidez y elegancia que ofrece esta combinación de colores.

uñas Diseños
Pamela López
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