El corte que le queda a cada tipo de rostro, para que dejes de adivinar

Elegir un corte de cabello sin considerar la forma de tu rostro es la razón por la que a veces un corte que se ve increíble en otra persona simplemente no te convence en ti. Conocer tu tipo de rostro te ayuda a elegir estilos que resalten tus rasgos en lugar de competir con ellos.

Rostro ovalado

Si tu rostro es ovalado, tienes la ventaja de que prácticamente cualquier corte te favorece, ya que esta forma se considera la más equilibrada. Puedes jugar con flequillos, capas largas o bobs sin miedo, porque la proporción natural de tu rostro hace que casi todo se vea bien.

Rostro redondo

Para este tipo de rostro, lo ideal son los cortes que agreguen longitud y estructura, como capas largas que empiecen debajo de la barbilla o un corte con volumen en la coronilla. Es mejor evitar los bobs muy cortos a la altura de la mandíbula, ya que tienden a acentuar la redondez en lugar de estilizarla.

Rostro cuadrado

Si tienes una mandíbula marcada y definida, los cortes con ondas suaves o capas alrededor del rostro ayudan a suavizar esos ángulos. Un long bob con movimiento o un corte con flequillo lateral también funciona muy bien para equilibrar la estructura angular de la cara.

Rostro alargado

Para este tipo de rostro, los cortes con volumen a los lados y flequillos rectos ayudan a acortar visualmente la longitud del rostro. Las capas a la altura de la barbilla o los cortes bob con ondas también funcionan muy bien para crear la ilusión de más ancho.

Rostro corazón

Si tu frente es más ancha que tu barbilla, los cortes que agregan volumen en la parte inferior, como un bob con las puntas hacia afuera, ayudan a equilibrar las proporciones. El flequillo de cortina también es una excelente opción, ya que suaviza la amplitud de la frente sin taparla por completo.

Lo más importante

Estas son solo guías generales, y lo ideal siempre es platicarlo con tu estilista, quien además de la forma de tu rostro puede considerar la textura de tu cabello, tu estilo de vida y qué tanto mantenimiento quieres darle a tu corte.