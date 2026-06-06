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Moda y Belleza

El orden correcto para aplicar tu skincare y por qué importa más de lo que crees

¿Sabes cuál es el orden correcto del skincare? Aplicar los productos en el orden equivocado puede hacer que no funcionen. Aquí la guía paso a paso que las dermatólogas recomiendan.

Junio 06, 2026 • 
Pamela López
skincare

Orden correcto para aplicar tu rutina de skincare paso a paso

Freepik

Puedes tener los mejores productos del mundo y seguir sin ver resultados. El orden en que aplicas tu skincare no es un detalle menor, es lo que determina si los activos llegan a donde tienen que llegar o si simplemente se quedan en la superficie sin hacer nada. Aquí va la guía que te va a cambiar la rutina.

La regla de oro: de más ligero a más denso

Antes de memorizar cualquier orden, entiende el principio detrás de todo: los productos de textura ligera van primero porque necesitan penetrar en capas más profundas de la piel. Si aplicas una crema densa antes que un sérum, esa crema forma una barrera que impide que el sérum se absorba correctamente. Básicamente le estás cerrando la puerta.

La rutina de mañana paso a paso:

Limpiador suave para eliminar lo que se acumuló mientras dormías y preparar la piel para todo lo que viene después. Tónico si lo usas, para equilibrar el pH después de la limpieza. Sérum con antioxidantes como vitamina C o niacinamida, que protegen la piel de los radicales libres y la luz azul de las pantallas durante el día. Contorno de ojos después del sérum y antes de la hidratante, para que sus activos lleguen a esa zona tan delgada sin que la crema los bloquee. Hidratante para sellar todo lo anterior y mantener la barrera cutánea protegida. Y el paso que no es negociable: protector solar SPF 30 mínimo, siempre el último en la mañana, siempre.

La rutina de noche paso a paso:

Doble limpieza si usaste maquillaje o protector solar: primero un limpiador en aceite o en bálsamo para disolver todo, después un limpiador en espuma o gel para limpiar la piel de verdad. Tónico si lo tienes en tu rutina. Sérum de noche con activos de tratamiento como retinol, ácido hialurónico o péptidos, porque la piel está en modo reparación activa mientras duermes y aprovecha mejor los ingredientes. Hidratante más nutritiva que la de día para apoyar esa regeneración nocturna.

Los errores más comunes

Poner el sérum después de la hidratante es el más frecuente y el que más afecta los resultados. Usar retinol de día es otro error clásico porque fotosensibiliza la piel. Y saltarse el protector solar porque “hoy no salgo” cuando la luz azul de las pantallas también genera daño.

El detalle que marca la diferencia

Espera entre 30 y 60 segundos entre cada producto para que se absorba antes de aplicar el siguiente. No es un paso extra, es lo que hace que toda la rutina funcione de verdad.

Skincare caro sin orden correcto es dinero desperdiciado. Con el orden correcto, incluso lo básico funciona increíble.

skincare orden
Pamela López
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