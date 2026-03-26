Cortes de pelo que te harán ver más atractiva (según lo que prefieren los hombres)

Las tendencias en cortes de pelo para 2026 apuntan a destacar la belleza natural de las mujeres, destacando las facciones con looks que dan movimiento y volumen a la melena, un aspecto de la belleza femenina que le resulta irresistible a los hombres.

Expertos en imagen coinciden en que la clave está en elegir estilos que aporten movimiento, suavicen las facciones y transmitan naturalidad para un look desenfadado pero lleno de estilo.

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Los cortes de pelo para mujer que enloquecen a los hombres

De acuerdo con el portal de moda Hairhub, estos son los cortes de pelo y peinados para mujer que destacan por ser llamativos, elegantes y con un toque sensual que no pasa desapercibido para el sexo opuesto.

Cabello largo con capas suaves

Durante décadas se ha dicho que una de las cosas que más les gusta a los hombres de las mujeres, es el pelo largo, y si además quieres darle movimiento, suavizar tus facciones y darle un aire natural a tu look, las capas largas son una excelente opción para darle frescura y sensualidad a tu look.

Long bob

Se trata de un corte moderno, elegante y fácil de llevar, que al llevarse a la altura de los hombros, resalta el cuello y las facciones del rostro, y cuando se lleva con textura u ondas suaves, transmite una imagen relajada y sofisticada que suele ser muy atractiva.

Flequillo cortina

El flequillo tipo cortina enmarca el rostro y resalta la mirada, un detalle que puede transformar por completo el look sin cambiar demasiado el largo de tu melena, mientras aporta un aire romántico y desenfadado que suele gustar mucho.

Bob clásico

Este corte transmite seguridad y mucho estilo, pues al enmarcar el rostro, resalta la mandíbula y los pómulos, creando un look pulido y atractivo que funciona especialmente bien en pelo liso o con ondas suaves.

Pixie largo texturizado

Aunque no todas se atreven, el pixie largo puede resultar muy seductor, ya que deja al descubierto el rostro, resalta las facciones y proyecta confianza, y cuando se lleva con volumen y textura, mantiene un toque femenino y moderno que resulta muy sexy.

Más allá del corte, lo que realmente aumenta el atractivo es que el estilo se vea natural, saludable y acorde a tu personalidad.