¿Cómo vencer la ansiedad corporal y ser la mujer más magnética de la playa?

¿Qué significa ser una mujer “bombshell” y por qué es tan adictiva para los hombres?

Si ya estás pensando en cancelar tus vacaciones o quedarte envuelta en una toalla porque “no llegaste a tu meta”, déjame decirte algo: el mundo se está perdiendo de tu brillo por una inseguridad que solo vive en tu cabeza. La playa no es una pasarela de perfección, es tu escenario de libertad. Hoy te voy a enseñar cómo mandar a volar esa ansiedad corporal y convertirte en la mujer que todos voltean a ver, no por su talla, sino por esa energía magnética que solo da el amor propio.

El “efecto foco”. La psicología social explica que sobreestimamos cuánto nos miran los demás. La realidad es que todos están demasiado preocupados por sus propias inseguridades para notar las tuyas.

La psicología social explica que sobreestimamos cuánto nos miran los demás. La realidad es que todos están demasiado preocupados por sus propias inseguridades para notar las tuyas. Postura de poder. Según la psicóloga de Harvard Amy Cuddy, mantener la espalda recta y los hombros relajados baja el cortisol (hormona del estrés) y sube la testosterona, dándote un aire de dominio y seguridad inmediata.

Según la psicóloga de Harvard Amy Cuddy, mantener la espalda recta y los hombros relajados baja el cortisol (hormona del estrés) y sube la testosterona, dándote un aire de dominio y seguridad inmediata. La regla de los 5 segundos. Cuando sientas el impulso de cubrirte, cuenta 5-4-3-2-1 y ¡hazlo! No le des tiempo a tu cerebro de sabotearte.

Cuando sientas el impulso de cubrirte, cuenta 5-4-3-2-1 y ¡hazlo! No le des tiempo a tu cerebro de sabotearte. Neutralidad corporal. Si no puedes “amar” cada parte de ti hoy, intenta la neutralidad. Acepta que tu cuerpo es el vehículo que te permite nadar, reír y sentir el sol. Eso quita la carga emocional del juicio.

Si no puedes “amar” cada parte de ti hoy, intenta la neutralidad. Acepta que tu cuerpo es el vehículo que te permite nadar, reír y sentir el sol. Eso quita la carga emocional del juicio. Lentes de sol como armadura. Un buen par de gafas oscuras te da una sensación de anonimato y “misterio” que ayuda a reducir la ansiedad social en lugares públicos.

El mundo se está perdiendo de tu brillo por una inseguridad que solo vive en tu cabeza. Getty images

Cosmo Tip

Tu lenguaje corporal dicta cómo te tratan. Si caminas como si fueras la dueña del lugar, la gente te creerá. Tu valor no se mide en centímetros, se mide en la intensidad con la que te atreves a vivir.