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Moda y Belleza

Cómo usar retinol y ácidos en Semana Santa sin mancharte la cara por el sol

¿Quieres usar retinol pero te da miedo el sol de Semana Santa? Aprende la rutina de Skin Cycling de primavera para renovar tu piel sin riesgos de manchas.

Marzo 26, 2026 • 
Scarlet Valencia
Productos skin care bajo el sol

Cómo usar retinol y ácidos en Semana Santa sin mancharte la cara por el sol

Getty Images

Amamos los ácidos y el retinol porque nos dejan la piel como de filtro de TikTok, pero con el sol de primavera, estamos jugando con fuego (literalmente). Si no quieres regresar de tus vacaciones con manchas que te duren diez años, necesitas un plan de ataque. El skin cycling es la técnica para que tu piel se renueve de noche y se proteja de día. Saca tu agenda de belleza, que vamos a blindar ese glow.

La rutina S.O.S

  • Noche 1: Exfoliación química (AHA/BHA). Prepara el lienzo eliminando células muertas. El dermatólogo Dr. Joshua Zeichner recomienda hacerlo máximo dos veces por semana en primavera para no sensibilizar la barrera cutánea.
  • Noche 2: El retinoide. El rey del antienvejecimiento. En primavera, cámbialo por una concentración menor o úsalo solo en zonas específicas si planeas mucha exposición solar.
  • Noches 3 y 4: Recuperación. Aquí es donde ocurre la magia. Usa ceramidas, ácido hialurónico y cica. La piel necesita descansar de los activos fuertes para no inflamarse con el sol.
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La regla de oro del FPS

No importa cuántas cremas uses, si no reaplicas tu protector cada 3 horas, el ácido que usaste anoche se convertirá en una mancha mañana.

Dato Cosmo

El sol de primavera puede ser tan dañino como el de verano porque nuestra piel viene de meses de poca luz y tiene menos melanina activa para defenderse.

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Scarlet Valencia
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