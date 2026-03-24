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Moda y Belleza

Aura Nails: Cómo llevar la manicura mística que es viral en TikTok

Llegan las aura nails para conquistar tus manos. Descubre qué significa cada color y cómo pedir esta tendencia mística en tu próxima cita.

Marzo 24, 2026 • 
Scarlet Valencia
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Aura Nails: Cómo llevar la manicura mística que es viral en TikTok

Pinterest

Las redes sociales acaban de dictar sentencia y el veredicto es místico, colorido y profundamente personal: las aura nails están aquí para reclamar su trono. Olvida los colores planos; esta manicura se trata de capturar tu vibe interna en un degradado circular que parece salido de un cristal de cuarzo. Es el momento de que tus manos hablen por tu energía y se vean increíblemente cool en cada story que subas.

La experta en tendencias visuales y nail artist de las celebs, Zola Ganzorigt, asegura que la fascinación por las aura nails reside en la necesidad de personalización. No solo eliges un color, eliges una declaración de cómo te sientes:

El significado de tus colores

  • Rosa/Magenta: Estás en tu era de amor propio, romance y apertura emocional. Ideal para manifestar una nueva relación.
  • Azul/Cian: Refleja calma, comunicación fluida y una mente organizada. Perfectas si tienes una junta importante o un examen.
  • Púrpura/Violeta: Conexión espiritual, intuición y creatividad al máximo. Es el color de las it-girls místicas.
  • Verde: Renovación, salud y abundancia financiera. Si vas tras ese aumento, este es tu tono.
  • Amarillo/Naranja: Energía pura, alegría y optimismo. Es el boost de serotonina que tus manos necesitan.

¿Cómo pedirlas en el salón?

Pide una base “milky” o nude translúcida. El secreto para que se vean “caras” es que el degradado sea impecable; si se ven manchas, el efecto se pierde. Puedes añadir pequeños detalles de estrellas o destellos en plateado para un toque más “celestial”.

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