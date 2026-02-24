Suscríbete
Moda y Belleza

4 looks infalibles según tu ciclo menstrual

Sabes que tus hormonas dictan qué tan cómoda o sexy te sientes. Te damos la guía definitiva para elegir tu outfit según la fase de tu ciclo menstrual

Febrero 23, 2026 • 
Scarlet Valencia
9 Red looks para dominar tus cenas decembrinas

GettyImages

Aceptémoslo: hay días en los que te sientes la reina de la pasarela y otros en los que solo quieres vivir en una sudadera gigante. No es falta de estilo, es tu química interna. Entender tu ciclo es clave para elegir ese look ideal que te haga sentir cómoda y poderosa, respetando lo que tu cuerpo necesita en cada momento.

Fase Menstrual (Días 1-5)

Aquí tu energía está al mínimo y la inflamación es real. Apuesta por el oversized chic. Unos pantalones de lino anchos o unos joggers de cashmere con un cárdigan suave. La clave es no tener nada que apriete el abdomen. Colores neutros y texturas que se sientan como un abrazo.

Fase Folicular (Días 6-13)

En esta fase los estrógenos suben y te sientes renovada y creativa. Es el momento de experimentar. Usa colores vibrantes, faldas tableadas o prueba ese nuevo corte de pelo que tanto quieres. Tu piel brilla, así que aprovecha para lucir un poco más de estructura.

También te interesa...
Según estudio
Wellness
Según estudio, la menstruación nos hace más inteligentes
Noviembre 15, 2016
 · 
Cosmopolitan
7 Alimentos que harán tu menstruación menos dolorosa
Wellness
7 Alimentos que harán tu menstruación menos dolorosa
Julio 27, 2016
 · 
Cosmopolitan

Fase Ovulatoria (Días 14-16)

Estás en tu pico de confianza y magnetismo (cortesía de la testosterona). Es el momento del vestido ajustado o de ese look de “jefa” que intimida. Escotes atrevidos, labios rojos y accesorios que llamen la atención. Te sientes imparable y tu ropa debe reflejarlo.

Fase Lútea (Días 17-28)

Puedes sentirte un poco más sensible o irritable, ya sabes, el famoso PMS. Necesitas comodidad pero sin perder el estilo para no bajar el ánimo. Opta por looks con capas. Unos jeans de corte recto, y que no aprieten, con una camisa de seda y una gabardina. Estilo “Old Money” que te dé seguridad.

Aprender a vestir según tu ciclo es la forma más honesta de amor propio. Usa la energía de cada fase a tu favor y atrévete a fluir con tu propia naturaleza.

ciclo menstrual Comodidad amor propio
Scarlet Valencia
Te sugerimos
Emma Stone vestido negro
Moda y Belleza
3 claves de estilo para proyectar poder absoluto
Febrero 22, 2026
 · 
Scarlet Valencia
edad-mujeres-alcanzan-maximo-atractivo.jpg
Moda y Belleza
Esta es la edad en la que las mujeres alcanzan su máximo atractivo
Febrero 19, 2024
 · 
Gabriela Velasco Ceja
fetichismo-tacones-altocalcifilia.jpg
Moda y Belleza
¡Cuidado! Estos son los riesgos ocultos de usar tacones que nadie te explica, pero tu cuerpo sí resiente...
Febrero 05, 2026
 · 
Leilani Aviles
5 mascarillas de yogur para mejorar tu piel
Moda y Belleza
5 mascarillas de yogur para mejorar tu piel
Febrero 02, 2021
 · 
Cosmopolitan