¿Vives la vida que realmente quieres o la que otros esperan de ti? Así puedes descubrirlo

Desde pequeños aprendemos a seguir expectativas sobre cómo debe ser una vida “exitosa”, desde la carrera que elegimos hasta cuándo casarnos y formar una familia; sin embargo, con el tiempo muchas personas descubren que, pese a cumplir ese guión, se sienten vacías o insatisfechas.

La presión por encajar puede ser tan sutil que muchas veces pasa desapercibida, y no siempre implica que alguien nos obligue a hacer algo; en ocasiones basta con el miedo a decepcionar a los demás para dejar de escuchar nuestra propia voz.

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¿Cómo saber si estás viviendo la vida que deseas o estás cumpliendo expectativas de alguien más?

Especialistas en psicología coinciden en que las expectativas externas pueden influir en nuestras decisiones sin que seamos plenamente conscientes. Estas son algunas señales que pueden ayudarte a identificarlo:

¿Tus decisiones las tomas en base a tus deseos o esperas la aprobación de alguien más?

Sin darte cuenta, antes de aceptar un trabajo, mudarte a otra ciudad o comenzar una relación, lo primero que pasa por tu mente es cómo reaccionarán tus padres, amigos o pareja, y cuando la aprobación de los demás influye más que tus propios deseos, es probable que estés permitiendo que sus expectativas marquen el rumbo de tu vida.

¿Cómo saber si estás viviendo la vida que deseas o estás cumpliendo expectativas de alguien más? Alexander Shelegov/Getty Images

¿Sientes que debes cumplir con lo que marca la sociedad?

¿Has pensado alguna vez que “ya deberías” estar casada, tener hijos, comprar una casa o alcanzar cierto puesto laboral? Muchas de estas ideas provienen de normas sociales más que de aspiraciones personales.

Las metas que has alcanzado no te hacen feliz

Conseguir un ascenso o comprar aquello que siempre quisiste debería generar satisfacción; sin embargo, si al lograrlo aparece un vacío difícil de explicar, quizá esa meta nunca fue realmente tuya.

¿Te cuesta decir no?

Aceptar compromisos para evitar conflictos o decepcionar a alguien puede convertirse en un hábito, y con el tiempo, esto provoca que tus propias necesidades queden en segundo plano.

¿Has dejado de hacer lo que realmente te gusta?

Abandonar pasatiempos, proyectos personales o sueños por cumplir las expectativas de otros también puede ser una señal de desconexión con lo que realmente deseas y la vida que realmente mereces y quieres construir.

¿Por qué deberías vivir de acuerdo a tus valores y deseos?

Elegir un camino distinto al que otros esperan no significa actuar con egoísmo ni romper vínculos importantes, se trata de aceptar y reconocer cuáles son las decisiones que realmente reflejan tus intereses, tus prioridades y la persona que deseas ser.

Los psicólogos señalan que vivir de forma congruente con tus deseos y valores te permite tener un mayor bienestar psicológico, relaciones más auténticas, así como encontrar y desarrollar mejor tu propósito.