Hay veces que aunque parece que lo tienes todo, sientes que algo te falta o que tu vida se ha quedado en pausa, cumples con tus responsabilidades y sigues tu rutina, pero te sientes desconectada, no es que estés atravesando por una momento complicado, es solo que ya no sientes esa chispa de emoción e ilusión por la vida.
Sentir esa sensación de que estás estancada es mucho más común de lo que piensas, y a veces ocurre cuando atraviesas por temporadas de mucho estrés, cuando sufres una decepción o llevas demasiado tiempo viviendo en automático.
Sin embargo, también es señal de que tus prioridades han cambiado y que necesitas hacer espacio para descubrir en quién te estás convirtiendo y qué quieres de esta nueva etapa de tu vida.
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¿Cómo dejar de sentirte estancada? Hábitos que te ayudan a seguir avanzando
No necesitas transformar tu vida de un día para otro para recuperar la motivación, pues con pequeñas acciones, podrás recuperar tu confianza y volver a encontrar la dirección para darle play a tu vida.
Deja de consumir y empieza a crear
Pasar demasiado tiempo viendo lo que hacen los demás puede hacer que pierdas de vista tus propios intereses y proyectos, por eso, en lugar de pasar largas horas en redes sociales, utiliza ese tiempo para descubrir qué quieres: escribir, aprender una habilidad, desarrollar una idea, tomar fotografías o comenzar un proyecto personal.
Ordena y ponte en movimiento
El desorden exterior puede aumentar la sensación de caos mental, especialmente cuando sientes que tienes demasiadas cosas pendientes. Dedica tiempo a organizar tus espacios, limpiar aquello que has ido acumulando y establecer pequeñas rutinas que te ayuden a recuperar la sensación de control.
Mejora tu entorno
El entorno en el que te desenvuelves influye en tu estado de ánimo, tus decisiones y la manera en que te percibes. Procura acercarte a personas que te inspiren, te escuchen y te impulsen a crecer, en lugar de mantener vínculos que constantemente te desgastan.
Aprende algo nuevo y expande tu mente
Salir de la rutina también implica permitirte descubrir cosas diferentes, puedes aprender un idioma, tomar un curso, leer sobre un tema que desconoces o desarrollar una habilidad puede despertar tu curiosidad y ayudarte a descubrir intereses que no sabías que tenías
Crea nuevas rutinas
Cuando todos tus días parecen iguales, incorporar pequeños cambios puede ayudarte a recuperar la motivación y salir del piloto automático. Prueba modificar tus horarios, dedicar unos minutos a leer por las mañanas, salir a caminar, preparar una receta diferente o reservar un momento para alguna actividad que disfrutes.
Disfruta del proceso
No conviertas cada cambio en una carrera por conseguir resultados inmediatos, pues reencontrarte contigo misma implica avanzar a tu propio ritmo, reconocer tus pequeños logros y aceptar que habrá días de mayor motivación que otros.