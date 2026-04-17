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Equidad

¿Te da pena que te vean desnuda? Esto es lo que hay detrás de esa inseguridad y cómo superarla

La desnudez no solo es física, también es emocional, pues al sentirte cómoda sin ropa implica, en muchos sentidos, aceptar tu vulnerabilidad.

Abril 17, 2026 • 
Melisa Velázquez
¿Por qué te da miedo que te vean desnuda? (deshabiliofobia)

¿Por qué te da miedo que te vean desnuda? (deshabiliofobia)

Getty Images

Muchas personas evitan situaciones como ir a la piscina por miedo a ser vistas, pero esa incomodidad puede ir más allá y convertirse en un temor a la desnudez, incluso en la intimidad junto a su pareja.

Este miedo extremo se conoce como deshabiliofobia y forma parte de las fobias comunes, similares al miedo a las alturas, a las arañas o a volar, pero en este caso, es miedo a que otra persona te vea desnuda.

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¿Por qué te da miedo que te vean desnuda? (deshabiliofobia)

La deshabiliofobia es un miedo irracional a desnudarse frente a otros que provoca altos niveles de ansiedad y puede afectar la vida sexual, y en algunos casos graves, la persona puede sentir que alguien la observa incluso cuando está sola, lo que intensifica aún más su angustia.

¿Cuál es el origen de la deshabiliofobia o miedo a desnudarse?

La deshabiliofobia suele originarse en experiencias traumáticas durante la infancia, como abusos o situaciones impactantes relacionadas con la desnudez. Si no se procesan adecuadamente, estos eventos, frecuentemente ligados a espacios íntimos, pueden derivar con el tiempo en este miedo intenso a desnudarse.

La deshabiliofobia también puede estar relacionada con una baja autoestima y la tendencia a compararse físicamente con otras personas, causando miedo a ser juzgada o criticada al mostrarse desnuda.

Además, experiencias negativas o comentarios ofensivos vividos en momentos de vulnerabilidad pueden reforzar esa asociación entre desnudez, inseguridad y desprotección.

¿Por qué te da miedo que te vean desnuda? (deshabiliofobia)

¿Por qué te da miedo que te vean desnuda? (deshabiliofobia)

Getty Images

¿Cómo superar la deshabiliofobia?

Superar el miedo intenso e irracional a desnudarse, suele requerir un proceso gradual, porque no es solo una incomodidad física, sino una respuesta de ansiedad ligada a experiencias, pensamientos y autoestima.

La deshabiliofobia puede superarse principalmente con ayuda psicológica, especialmente terapia cognitivo-conductual, que trabaja los pensamientos de miedo y juicio sobre el cuerpo. También se recomienda la exposición gradual a la desnudez en espacios seguros, el fortalecimiento de la autoestima corporal, el manejo de la ansiedad con técnicas de relajación y, en algunos casos, el trabajo de experiencias traumáticas pasadas.

El proceso debe ser progresivo, sin presión y con apoyo profesional si el miedo interfiere en la vida diaria o sexual.

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