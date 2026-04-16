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Amor y Sexo

¿Lista para casarte, pero tu pareja no quiere? Esto es lo que debes saber

El matrimonio es un paso importante, pero no siempre ambas personas están en el mismo momento para darlo, y no siempre es por falta de amor.

Abril 16, 2026 • 
Melisa Velázquez
¿Qué hacer si tú te quieres casar pero tu pareja no?

¿Qué hacer si tú te quieres casar pero tu pareja no?

Getty Images

Cuando una persona quiere casarse y la otra no, pueden surgir dudas y frustración, incluso en relaciones estables, donde el amor es genuino y sincero, por eso es importante saber manejar la situación y afrontar las diferencias.

Si tu pareja no quiere casarse, evita actuar desde la desesperación y apuesta por una conversación honesta, hablar del tema sin presiones permite entender qué significa el compromiso para cada uno y cuál es el paso que quieren dar juntos.

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¿Qué hacer si tú te quieres casar pero tu pareja no?

Antes de insistir en casarte, pregúntate si realmente lo haces por amor o por la idea de la boda; tener claro el motivo es fundamental, y para llegar a una buena conclusión, es importante que seas completamente honesta contigo misma.

Por otra parte, la negativa de tu pareja no necesariamente tiene que ser por falta de amor, tal vez le tiene miedo al compromiso del matrimonio, y en ese caso, también vale la pena explorar otras formas de compromiso y llegar a un acuerdo que satisfaga a ambos.

Especialistas en relaciones de pareja, coinciden en que, antes de tomar decisiones impulsivas, es clave entender qué hay detrás de esa diferencia de tiempos:

Comunicación: plantear el tema desde la honestidad, sin ultimátums o reproches, puede abrir una conversación más profunda sobre lo que realmente esperan de la relación, sin expectativas ni miedos.

Es importante que también te preguntes: “¿qué significa para ti el matrimonio?” o “¿cómo ves nuestra relación en unos años?” puede ser más útil que insistir únicamente en la fecha de la boda.

Diferencia de valores: También toma en cuenta que no es lo mismo tener tiempos distintos que tener objetivos diferentes, es decir, tal vez la boda se ponga sobre la mesa más adelante, o simplemente no suceda nunca porque no se cree en el matrimonio.

¿Qué hacer si tú te quieres casar pero tu pareja no?

¿Qué hacer si tú te quieres casar pero tu pareja no?

Getty Images

No caigas en la presión social

En muchos casos, el deseo de casarse no surge únicamente de la relación, sino también del entorno: amigos que ya dieron el paso, expectativas familiares o ideas culturales, por eso es importante que sepas qué hay detrás de tu deseo por el matrimonio.

Amar a alguien no siempre garantiza que ambos quieran lo mismo, por eso, más allá del sentimiento, es fundamental evaluar si comparten una visión de vida compatible.

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