A pesar de que la masturbación femenina sigue siendo un tabú dentro de la sociedad, cada vez son más las mujeres que hablan de manera más abierta sobre su placer íntimo, y es así como surge el término “menstrubation”, que ha causado debate sobre todo en las redes sociales.

Esta práctica hace referencia a la estimulación sexual durante el periodo menstrual, y aunque pueda sonar polémico para algunas, los expertos en salud sexual explican que la “menstrubation”, puede tener efectos positivos tanto físicos como emocionales.

Te podría interesar: 5 cosas importantes que debes evaluar en tu ginecóloga (porque tu salud no es negociable)

¿Por qué la “menstrubation” sigue causando polémica?

La masturbación durante la menstruación no es nueva, pero sí ha sido históricamente silenciada por prejuicios culturales, pues durante años, la idea de combinar sexualidad con menstruación fue vista como incómoda o inapropiada, lo que ha contribuido a la desinformación.

Sin embargo, profesionales en salud reproductiva insisten en que no existe ningún riesgo inherente en practicarla durante el ciclo menstrual, siempre que se mantenga la higiene adecuada y la persona se sienta cómoda.

Beneficios físicos de la “menstrubation”

Uno de los efectos más mencionados es el alivio de los cólicos menstruales, ya que durante el orgasmo, el cuerpo libera endorfinas y oxitocina, sustancias asociadas con la reducción del dolor y la mejora del estado de ánimo.

Además, las contracciones uterinas que ocurren durante el orgasmo pueden ayudar a disminuir la sensación de presión abdominal y relajar la musculatura pélvica, aliviando los cólicos.

La verdad sobre la “menstrubation” y sus beneficios durante la menstruación Pexels

Beneficios emocionales de la “menstrubation”

Más allá del alivio físico, la “menstrubation” también puede influir en el bienestar emocional, pues durante la menstruación, muchas mujeres pueden experimentar cambios de humor, cansancio o sensibilidad.

Y es aquí cuando la masturbación puede funcionar como una herramienta de autocuidado, ya que reduce el estrés, ayuda a liberar tensión acumulada, pero sobre todo, favorece a una mayor conexión con el cuerpo, en días en los que te sientes incómoda.

¿La “menstrubation” es para todas?

Aunque puede ofrecer beneficios, no es una práctica obligatoria ni adecuada para todo el mundo, pues algunas personas pueden no sentirse cómodas durante su periodo, experimentar dolor intenso o simplemente no tener interés sexual en esos días.

Los especialistas subrayan que lo importante es escuchar a tu cuerpo y olvidarte de la presión: el bienestar individual siempre es la prioridad.