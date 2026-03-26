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Equidad

Networking para introvertidas: 3 trucos que funcionan de inmediato y hacer contactos sin morir de ansiedad

Descubre las tácticas de networking diseñadas para personas introvertidas que quieren brillar profesionalmente sin agotarse.

Marzo 26, 2026 • 
Scarlet Valencia
Mujer segura y con confianza sentada y conversando con dos personas

3 trucos que funcionan de inmediato y hacer contactos sin morir de ansiedad

Getty Images

La sola palabra “networking” te da urticaria, ¿cierto? Ver a toda esa gente intercambiando tarjetas y sonrisas falsas parece tu peor pesadilla. Pero escucha bien: ser introvertida es tu superpoder secreto en los negocios. No necesitas ser la más ruidosa de la sala para ser la más recordada. Te voy a enseñar a navegar esos eventos como una ninja, para que salgas con contactos valiosos y tu energía intacta.

Tips para un networking efectivo

La regla del “uno a uno”

No intentes abordar grupos grandes. Busca a otra persona que esté sola (probablemente esté igual de nerviosa que tú). Las conexiones profundas valen más que 20 saludos superficiales.

La técnica de la pregunta abierta

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Según la experta en comunicación Susan Cain, los introvertidos brillan escuchando. Haz preguntas como "¿Qué es lo que más te emociona de tu proyecto actual?” y deja que ellos hablen.

Establece un límite de tiempo

Ve al evento con la promesa de quedarte solo 45 minutos. Tener una “hora de salida” reduce la ansiedad y te permite estar presente y enfocada.

El seguimiento digital

Si en persona te cuesta, brilla en el post-evento. Envía un mensaje por LinkedIn mencionando algo específico de la plática. Es ahí donde se cierran los tratos de verdad.

Cosmo Tip

Lleva un accesorio interesante como un broche, un reloj único, unos zapatos top. Es el “iniciador de conversación” pasivo perfecto para que ellos se acerquen a ti.

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Scarlet Valencia
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