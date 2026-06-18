Las 5 tipos de soltera que ahuyentan a los pretendientes según los expertos

De acuerdo con expertos en relaciones, encontrar pareja no depende únicamente de la suerte o el destino, ya que ciertas actitudes y comportamientos pueden dificultar el inicio de una relación, incluso cuando existe un deseo real de encontrar el amor.

Si estás soltera y tu deseo es poder encontrar a alguien con quién construir una relación sana y duradera, debes identificar si tienes algún patrón, que sin darte cuenta, está alejando a tus pretendientes, pues más que la belleza física, en esto del amor importa más la personalidad y la actitud.

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Los tipos de soltera que, según los expertos, suelen alejar a sus intereses amorosos

Aunque nadie es perfecto y todas las personas tienen derecho a establecer sus propios estándares, ciertos patrones de comportamiento pueden hacer que los posibles pretendientes pierdan el interés antes de que la relación tenga oportunidad de desarrollarse.

La que compara a todos con su ex

Los expertos señalan que hablar frecuentemente de una expareja y comparar a los demás con ella puede reflejar que aún no se ha superado la relación, lo que suele alejar a posibles pretendientes al dar la impresión de que se sigue viviendo en el pasado, y nadie quiere competir con un recuerdo.

La que tiene estándares difíciles de alcanzar

Aunque tener estándares es importante, buscar una pareja perfecta y descartar a las personas por pequeños detalles puede limitar las oportunidades de encontrar una conexión real. Los expertos destacan que las relaciones exitosas se basan en la compatibilidad y el respeto, no en la perfección.

La exitosa independiente

Los expertos señalan que la independencia es una cualidad positiva, pero cuando alguien proyecta que no tiene espacio para compartir su vida con otra persona, puede alejar a posibles pretendientes, la clave está en mantener la autonomía sin cerrar la puerta a una relación.

La que juega a ser inalcanzable

Mostrarse demasiado distante, tardar en responder mensajes o cancelar planes con frecuencia puede provocar que los pretendientes pierdan el interés, pues aunque un poco de misterio puede resultar atractivo, la falta de reciprocidad suele interpretarse como desinterés.

La que se siente invisible

Los expertos advierten que una actitud negativa hacia el amor y las relaciones puede alejar a posibles parejas, ya que transmite desconfianza y pesimismo, recuerda que mantener una mentalidad abierta y positiva facilita la creación de vínculos genuinos.

¿Estás condenada a estar soltera?

Los especialistas señalan que estos comportamientos pueden modificarse y no determinan el futuro amoroso de nadie, la clave está en trabajar tu autenticidad, la buena comunicación y una actitud abierta para construir relaciones sanas y duraderas.